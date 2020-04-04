Новости

Трех сахалинцев оштрафовали за нарушение карантина на 60 тысяч рублей 08:47
Ситуация с вкладами населения стабилизировалась к концу марта 08:39
Врач объяснил, почему не надо носить защитную маску на улице 08:05
Посол РФ: Более двух тысяч россиян хотят вернуться из США в Россию 07:43
В Ленобласти два человека погибли в ДТП с грузовиками 07:01
"Победа" вернет деньги за отмененные авиарейсы в июне 2021 года 06:57
В Забайкалье впервые за два месяца выявлен новый случай COVID-19 06:46
"Аэрофлот" сократит количество внутренних авиарейсов 06:42
РФ отправила в Сербию 11 Ил-76 со специалистами и медтехникой 06:24
В Бурятии число заболевших коронавирусной инфекцией выросло до 35 06:14
В США более 1,4 тысячи человек скончались за сутки от коронавируса 06:00
В России определены сроки начала экспресс-тестирования на коронавирус 05:25
В Красноярском крае шесть человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом 04:42
Минпромторг: Россияне могут посещать удаленные от дома супермаркеты 04:22
Посольство РФ в США разместит в гостинице не улетевших на родину россиян 03:35
Меркель поделилась впечатлениями от домашнего карантина 03:07
В США соотечественники разместили у себя 10 россиян после отмены рейса 02:36
Первый случай COVID-19 зафиксирован на Фолклендских островах 02:05
Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса 01:31
Рабочая группа ФИФА рекомендовала отложить матчи сборных в июне 00:14
В Росавиации сообщили о приостановке вывозных рейсов 03.04.2020
США присвоили заказанные для полиции Берлина 200 тыс респираторных масок 03.04.2020
Пентагон перебросил похоронную команду в помощь Нью-Йорку 03.04.2020
В ВОЗ назвали двигатель пандемии 03.04.2020
Москва отправила в Минск тесты на COVID-19 и оплатила возвращение белорусов 03.04.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как снизить риск заразиться коронавирусом, если необходимо выйти из квартиры
Как снизить риск заразиться коронавирусом, если необходимо выйти из квартиры
Обучение на дому: 10 важных советов родителям
Обучение на дому: 10 важных советов родителям
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
04.04.2020 08:47
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Трех сахалинцев оштрафовали за нарушение карантина на 60 тысяч рублей

Текст: Юлия Гарднер

Трех жителей Сахалина привлекли к административной ответственности за нарушение правил самоизоляции.

Так, Южно-Сахалинской городской суд рассмотрел дело в отношении 39-летнего мужчины, который прибыл в регион 21 марта из Республики Корея. В аэропорту Роспотребнадзор выдал ему предписание о двухнедельной самоизоляции в домашних условиях.

"Он должен был оставаться в квартире до 3 апреля включительно, но покинул место жительства вечером 2 апреля. Мужчине назначили штраф в размере 20 тысяч рублей", - сообщает пресс-служба правительства области.

В Забайкалье впервые за два месяца выявлен новый случай COVID-19

По той же статье (часть 2 статьи 6.3 КоАП РФ) к ответственности привлекли и 23-летнюю девушку. Она приехала в город 31 марта из Москвы и до 13 апреля должна была соблюдать карантин. Но 2 апреля покинула квартиру. Теперь виновная должна заплатить штраф в 15 тысяч рублей.

Еще один сахалинец - 38-летний житель села Троицкое - оштрафован за аналогичное нарушение на 25 тысяч рублей.

Напомним, в России вступили в силу поправки, ужесточающие наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Для физических лиц штрафы варьируются от 15 до 40 тысяч рублей, для должностных - от 50 до 150, для юридических - от 200 до 500 тысяч.

Справка "РГ"

На 3 апреля в России зарегистрировано 4149 случаев заболевания COVID-19. По всему миру число инфицированных превысило один миллион человек, скончались более 51 тысячи из них.

Общество Здоровье Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
Собянин: На огульную раздачу финансовой помощи у бюджетов денег не хватит
Песков назвал условие сокращения режима нерабочих дней
Минздрав: Ситуация с COVID в РФ идет по достаточно благоприятному сценарию
В России зафиксирован 601 новый случай коронавируса в 32 регионах
Как обезопасить детей в интернете во время карантина
Как не только уйти "на удаленку", но и вернуться обратно