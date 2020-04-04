Трех сахалинцев оштрафовали за нарушение карантина на 60 тысяч рублей

Трех жителей Сахалина привлекли к административной ответственности за нарушение правил самоизоляции.

Так, Южно-Сахалинской городской суд рассмотрел дело в отношении 39-летнего мужчины, который прибыл в регион 21 марта из Республики Корея. В аэропорту Роспотребнадзор выдал ему предписание о двухнедельной самоизоляции в домашних условиях.

"Он должен был оставаться в квартире до 3 апреля включительно, но покинул место жительства вечером 2 апреля. Мужчине назначили штраф в размере 20 тысяч рублей", - сообщает пресс-служба правительства области.

По той же статье (часть 2 статьи 6.3 КоАП РФ) к ответственности привлекли и 23-летнюю девушку. Она приехала в город 31 марта из Москвы и до 13 апреля должна была соблюдать карантин. Но 2 апреля покинула квартиру. Теперь виновная должна заплатить штраф в 15 тысяч рублей.

Еще один сахалинец - 38-летний житель села Троицкое - оштрафован за аналогичное нарушение на 25 тысяч рублей.

Напомним, в России вступили в силу поправки, ужесточающие наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Для физических лиц штрафы варьируются от 15 до 40 тысяч рублей, для должностных - от 50 до 150, для юридических - от 200 до 500 тысяч.

Справка "РГ"

На 3 апреля в России зарегистрировано 4149 случаев заболевания COVID-19. По всему миру число инфицированных превысило один миллион человек, скончались более 51 тысячи из них.