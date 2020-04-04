В Приамурье выявлено три новых случая заболевания COVID-19

В Амурской области лабораторно подтверждены три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

"Все заболевшие - члены одной семьи. Заболевание у них протекает в легкой форме. Они все госпитализированы в боксированные палаты областной инфекционной больницы. Состояние у всех удовлетворительное. Все необходимые противоэпидемические мероприятия организованы и проведены", - сообщает правительство Амурской области.

Первой из этой семьи заразилась 36-летняя женщина, которая вернулась в Благовещенск из Марокко.

Она летела домой через Москву и Екатеринбург, по прибытию в Благовещенск повела себя грамотно, самоизолировалась. Несколько дней назад ее госпитализировали в областную инфекционную больницу с СОVID-19. Она проходит лечение, состояние ее здоровья у врачей опасений не вызывает.

Вчера взятые у нее анализы показали уже отрицательный результат на коронавирус. Это говорит об эффективном лечении и положительной динамике течения заболевания.