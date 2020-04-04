Владивостокский ресторан стал бесплатно кормить врачей-инфекционистов

Владивостокский ресторан "Супра" начал готовить бесплатные обеды для врачей и медперсонала, работающих в больнице с пациентами, больными коронавирусом и находящимися на карантине.

Ресторан, как и другие заведения, закрыт для посетителей, и работает только на доставку.

Совладелец и директор ресторана Илья Сухих объясняет, что идея не его - он подсмотрел ее у итальянских и американских рестораторов, которые бесплатно кормят докторов, работающих с больными COVID-19.

- Мы подумали, что пока у нас есть ресурсы, есть запас продуктов, мы можем делать это бесплатно, - рассказал он.

Причин, чтобы принять такое решение, непростое для бизнеса, потерявшего в нынешней ситуации значительную часть доходов, было несколько.

- У меня вся семья врачи, и я очень уважительно отношусь к людям этой профессии, понимаю, что сейчас им крайне тяжело. Второе - я понимаю, что от эффективной работы докторов будет зависеть то, насколько быстро разрешится ситуация. Возможно, своим жестом мы вдохновим других предпринимателей на добрые дела, - объясняет он.

Фото: Анна Бондаренко/РГ

Есть еще один момент - подобные вещи, считает собеседник "РГ", вырабатывают командный дух, который сейчас очень нужен.

Илья Сухих говорит, что в планах обратиться к супермаркетам, другим предпринимателям, чтобы они подключились к работе, помогли с продуктами.

Первая партия из 80 обедов, в которых были суп харчо, салат, хачапури и куриный шашлык, уехала в Краевую клиническую больницу №2, где находится инфекционный госпиталь.

Содержание боксов будет меняться: уже в понедельник в ресторане разработают меню - не слишком дорогое, состоящее из сложных в приготовлении блюд, но обязательно вкусных и сбалансированных.