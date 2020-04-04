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04.04.2020 09:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Больницу отправили на карантин со 120 пациентами и 45 медиками

Текст: Ирина Штерман (Иркутская область)
Одна из крупнейших больниц Иркутска - Медсанчасть ИАПО - закрыта на карантин. На две недели в стенах стационара оказались заперты 120 пациентов и 45 медиков.

Медперсонал уже адаптировался к условиям изоляции. И продолжает работать. Корреспондент "РГ" лично в это убедилась.

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А история такая. У мужчины, который поступил туда 31 марта с внебольничной пневмонией, положительный предварительный тест на коронавирус. Пациента перевезли в Инфекционную больницу. А медсанчасти, в соответствии с предписанием Рспотребнадзора, рекомендовано провести "дополнительные противоэпидемические мероприятия", смысл которых - в изоляции контактных пациентов и медперсонала.

Еще несколько сотрудников медучреждения зашли в него уже после начала режима изоляции. Это санитар диализного отделения, который понимает, что без него "девчонки просто не справятся" и заведующий отделением травматологии, который должен сделать несколько операций.

"Это совершенно сознательный шаг, - отмечает главный врач Медсанчасти ИАПО Евгений Выговский. - Люди приняли это решение добровольно, отдавая себе отчет, что выйти смогут только через 14 дней".

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Медицинские работники в условиях изоляции трудятся в круглосуточном режиме. Для них организовано трехразовое питание, оборудованы места для отдыха. Главврач держит связь со своими коллегами через старших администраторов. На утренних планерках обсуждается не только состояние пациентов, но и бытовые вопросы.

"Работаем! - улыбается из-за закрытого окна Оксана Серебренникова, старшая медсестра. - Условия нормальные, две недели продержимся".

Настроение медиков передается и пациентам - никто не скандалит и не требует немедленно отпустит (хотя нескольких человек должны были выписать за день до объявления режима изоляции), обстановка внутри мирная и уютная: сквозь стекла видна обычная больничная жизнь - кто-то дремлет, кто-то читает, кто-то идет на процедуры.

"Выполнять свой долг в любых условиях - главное правило медиков, - уверен Евгений Выговский. - Мы понимаем всю сложность ситуации. Сейчас главное - не допустить распространения инфекции за пределы больницы и не допустить внутрибольничного инфицирования. Все необходимое делается, и надеемся, что спустя 14 дней мы вернемся в строй".

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Главный врач добавил, что те сотрудники, кто не смог войти в закрытый госпиталь, пошли работать в поликлинику и другие больницы.

Что касается передач, то они - и для врачей, и для пациентов - теперь осуществляются "бесконтактно": перед приемным отделением стоит тележка, куда родственники и друзья складывают вещи и продукты, упакованные в герметичные пакеты, и наклеивают записочки. Когда тележка наполняется, из приемника выходит санитар и втягивает ее внутрь.

Роддом действует!

Родильный дом Меданчасти ИАПО тоже работает в режиме изоляции. Он соединен со стационаром переходом, поэтому его пришлось закрыть.

На момент выдачи предписания Роспотребнадзора там находилась 51 женщина и 42 малыша.

В день, когда на месте побывала наш корреспондент, на свет появились пять малышей. А утром родилась еще одна девочка.

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