Луна вышла в интернет и собрала две тысячи зрителей

Луна на экране. Лектор на кухне. Зрители на диване. Так необычно прошла 14-я Всемирная ночь тротуарной астрономии в Иркутске в условиях самоизоляции.

Тротуарную астрономию придумал американец Джон Добсон еще в шестидесятых годах прошлого века. Астрономы-любители выносили свои телескопы на улицы и разрешали прохожим бесплатно смотреть на небесные объекты, заодно рассказывая об увиденном.

Постепенно традиция распространилась по многим странам. И теперь каждый год в первую четверть Луны после весеннего равноденствия в разных уголках Северного полушария проводится Всемирная ночь тротуарной астрономии. Почему именно в это время? Да потому что в Северном полушарии Земли Луна в этой фазе находится максимально высоко над горизонтом - а именно Луну интереснее всего разглядывать в любительский телескоп.

Иркутск присоединился к этой акции в 2007 году. И с тех пор горожане ни разу ее не пропускали. В прошлом году она собрала рекордное число наблюдателей - в городах и поселках Иркутской области работало 25 наблюдательных точек. А в этом году планы едва не спутал коронавирус COVID-19.

Однако сотрудники иркутского планетария и Иркутского регионального астрономического общества решили не поддаваться - и провели Всемирную ночь тротуарной астрономии онлайн.

Первоначально предполагалось вести трансляцию с крыши планетария, но поскольку в Иркутске ввели режим самоизоляции и жителям настоятельно не рекомендовали покидать свои квартиры, то телескоп установили во дворе частного дома в пригороде и изображение Луны выводили на экран компьютера через обычную зеркальную фотокамеру. Эту часть трансляции взяли на себя Алексей и Дарья Бельских, иркутские любители и популяризаторы астрономии. Комментировал изображение директор планетария Павел Никифоров, сидя у себя на кухне. Ютуб-канал для трансляции предоставила газета "Областная". Зрители могли одновременно видеть у себя на экране и Луну, и Павла и Алексея и тут же задать вопрос в чате.

Вопросы были самые разные. От "А американцы правда были на Луне или это все постановка?" (правда, и даже привезли оттуда 110 килограммов образцов лунного грунта). До "А Луна как-то влияла на эволюцию на Земле?". Оказывается, влияла и еще как: благодаря ей на Земле происходят приливы и отливы. И давным-давно они были гораздо сильнее, чем сегодня, потому что Луна была ближе. Так что первых представителей биосферы, живших в водах мирового океана, систематически выносило на отмели. Так, считают ученые, у живых существ понемногу развилась способность дышать воздухом, благодаря чему жизнь вышла на сушу. А кроме того, Луна стабилизирует наклон земной оси - то есть отвечает за постоянство климата на планете. Если бы не она, Землю бы качало примерно, как Марс, - согласитесь, сложно выжить и достичь процветания, когда несколько тысяч лет в ареале твоего обитания жарко, как в Сахаре, а потом на несколько тысяч лет наступает полярная стужа.

- Это был наш первый опыт выхода в онлайн. До сих пор все наблюдения планетарий проводил исключительно вживую, на улице - и летом, и зимой. Было довольно непросто: изображение Луны я видел на экране, и оно было размером примерно с ту Луну, что мы видим на небе. Кроме того, постоянным потоком шли вопросы в чате - надо было успевать отвечать на них. Этим занималась наша сотрудница Евгения Скареднева. С другой стороны, с помощью компьютера Алексей Бельских мог увеличивать, детализировать изображение того или иного участка лунной поверхности, показывать курсором на объекты. Это, конечно, облегчало задачу зрителям, - прокомментировал эксперимент с трансляцией Павел Никифоров.

Пришлось проявить смекалку и при установке оборудования в домашних условиях. Например, телефон, с помощью которого велась видеотрансляция лекции Павла, прикрутили к сушилке, а продолжительность сеанса ограничивалась зарядом фотокамеры.

- Но судя по отзывам, все получилось, - считает директор планетария. - Нас смотрели не только любители, но и учителя астрономии, и ученики нескольких школ Ангарска и Иркутска. Для учащихся мы сейчас придумываем настоящее домашнее задание, которое отправим в электронные дневники.

На странице планетария в соцсетях зрители оставили хорошие отзывы - как оказалось, трансляцию посмотрели даже те, кто раньше ленился ходить на "тротуарку".

В общей сложности к виртуальной ночи тротуарной астрономии подключилось более 1900 человек. Конечно, романтику настоящего неба и возможность посмотреть в настоящий телескоп онлайн трансляция не заменит. Поэтому, как только будут сняты ограничения, иркутские астрономы обещают провести еще одну ночь тротуарной астрономии - уже на воздухе.

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