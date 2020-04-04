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04.04.2020 13:26
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Алтае еще трех зараженных обнаружили в женской консультации

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)

В Алтайском крае число инфицированных коронавирусом увеличилось до 7 человек. За минувшие сутки COVID-19 был подтвержден еще у трех жителей региона.

Фото: The Chinese disease prevention authority
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В оперативном штабе по профилактике COVID-19 сообщили, что предварительно специалисты установили связь этих трех новых случаев с медицинским учреждением, где во время беременности наблюдалась ранее выявленная инфицированная роженица. Правда, в оперштабе пока не разглашают данные заболевших - это сотрудники медорганизации или есть и пациентки. Сейчас все трое госпитализированы в инфекционное отделение горбольницы №5, на базе которого развернут специальный госпиталь. Медики оценивают состояние всех инфицированных, в том числе и вновь поступивших пациентов, как удовлетворительное.

Напомним, четвертой инфицированной коронавирусной инфекцией стала женщина, которая 1 апреля родила ребенка. Накануне родов у нее появились признаки ОРВИ, поэтому рожала она в обсервационном роддоме горбольницы №11, специально подготовленном для беременных с подозрением на коронавирус.

На следующий день после родов, когда пришел положительный анализ на COVID-19, роженицу экстренно перевели в инфекционный госпиталь. А новорожденного ребенка, у которого коронавирусной инфекции пока не обнаружили, поместили в отельный бокс роддома и оставили под наблюдением врачей.

Тем временем

Всего в Алтайском крае на новую коронавирусную инфекцию уже обследовали 4909 человек. Диагноз подтвержден у семерых жителей, 2352 находится под наблюдением и 2418 человек уже сняты с меднаблюдения.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

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