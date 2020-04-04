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04.04.2020 15:15
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Как проводят самоизоляцию артисты и режиссеры

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
Театры закрыты, киносъемки приостановлены. Корреспондент "Российской газеты" узнала, чем занимаются сейчас в условиях самоизоляции из-за коронавируса известные режиссеры, актеры.
Фото: Из личного архива Валерия Баринова Фото: Из личного архива Валерия Баринова
Фото: Из личного архива Валерия Баринова

Валерий Баринов: Успел сбежать на дачу

"Я успел сбежать в свой загородный дом, - рассказал "РГ" народный артист России Валерий Баринов. - А здесь столько дел, что, боюсь, тех дней, которые выделены на самоизоляцию, мне не хватит! Я ведь в отпуске лет десять не был. Всем здоровья, благополучия и гармонии в душе. Не смотрите ТВ, а то после просмотра одной программы, где спорили вирусологи, иммунологи и т. д., не могу понять, как я до 74 лет дожил!".

Фото с лопатой на даче артист вчера сделал специально для "Российской газеты".

Владимир Алеников: Моя работа не прекращается

Владимир Алеников. Фото: Из личного архива

"Моя работа не прекращается ни на один день" - сообщил "РГ" режиссер театра и кино, писатель Владимир Алеников.

Фото: iStock
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4 апреля в 18 часов презентация онлайн новой серии его книг в жанре триллер/хоррор. Посмотреть можно здесь.

"Одновременно наша кинокомпания продолжает готовиться к съемкам новой картины "Только Локо!", посвященной знаменитой хоккейной команде "Локомотив", трагически погибшей в авиакатастрофе в 2011 году", - сказал автор.

Только опять же вся работа пока идет онлайн, уточнил Алеников. Проходит кастинг, актеры ежедневно присылают ему свои видео, выполняют задания. "Со следующей недели начинаем кинопробы, используя систему Zoom, - говорит режиссер. - Съемки запланированы на начало июня, так что хочется верить, что к этому времени весь этот кошмар закончится. Ну а пока что нужно продолжать делать максимум того, что возможно в этих условиях. Использовать это время наиболее продуктивно".

Дмитрий Месхиев: Пишу сценарий про молодежь Петербурга

Фото: Из личного архива Дмитрия Месхиева

С художественным руководителем Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина, кинорежиссером Дмитрием Месхиевым удалось поговорить подробнее. Он тоже специально для этой публикации в "РГ" сфотографировался. Вместе со своей собакой.

Дмитрий Дмитриевич, теперь, наверное, не скоро мы увидим премьеры?
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Дмитрий Месхиев: Да, наш театр закрыт, как и другие. Но мы все равно готовим спектакль к Дню Победы. Петербургский режиссер Максим Фомин репетирует онлайн, из дома, и актеры дома.

Пьеса "Дни Победы (Монологи о войне)" современного драматурга Ксении Степанычевой позволяет делать это - работать с артистами по отдельности. Надеюсь, что мы выпустим эту премьеру до конца сезона.

Ждем еще одну премьеру - постановку режиссера Петра Шерешевского "Село Степанчиково и его обитатели" по роману Достоевского. Ее мы все-таки сделали и сыграли в пустом зале в марте. Очень странные, надо сказать, ощущения: с одной стороны, в зале сидело всего несколько человек, своих, с другой стороны, в этом даже было что-то патетическое - сыграть спектакль целиком, вживую в пустом зале.

Состоится ли в этом году Пушкинский театральный фестиваль, который вы проводите ежегодно в Пскове?

Дмитрий Месхиев: Мы сейчас ведем переговоры с администрацией Псковской области, с Фондом культуры и будем обращаться в Союз театральных деятелей. Хотим провести в этот раз фестиваль в онлайн.

Будем договариваться с театрами о показе спектаклей в записи. Сделаем записи лекций известных театроведов и, может быть, какие-то коллективные обсуждения. Если театр откроется в мае, тогда мы проведем лабораторию, пригласим режиссеров, критиков, искусствоведов.

А кино?

Дмитрий Месхиев: Я сейчас сижу дома за столом, практически никуда не хожу, использую появившееся вдруг свободное время - пишу сценарий. Скоро допишу, наверное.

Какой жанр будет?

Дмитрий Месхиев: Там много всего: и мелодрама, и детектив, комедия, немного приключений… Про петербургскую молодежь. Молодой человек пытается выкарабкаться из депрессии.

Фото: iStock
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Меня совершенно не гнетет карантинная обстановка. Я, честно говоря, отношусь к изоляции спокойно, философски, не вижу в сидении дома никакой катастрофы. У меня довольно много домашних дел, я не скучаю. Всегда могу найти себе какое-то занятие, в первую очередь, для саморазвития. Можно заниматься, например, спортом. Конечно, мне проще - живу за городом, но, думаю, людям всегда можно придумать чем заняться. Не только сидеть у телевизора, а использовать время максимально правильно - что-то почитать, узнать, сделать, до чего раньше, в гонке современной жизни руки не доходили.

Паниковать не надо. Бывали и худшие времена, и Пушкин об этом писал. Отнесемся к этому как к данности. Да, нет заработков, сложно ходить за продуктами, вообще в магазины, но это надо пережить.

"РГ" продолжит публиковать рассказы известных людей о своей самоизоляции.

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