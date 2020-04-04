В Мурманске нейтрализовали планировавшего теракт бандита

Фото: Информцентр НАК

В Мурманске нейтрализовали члена запрещенной террористической группировки, который собирался устроить теракт. Никто из оперативных сотрудников и гражданских лиц при этом не пострадал.

По данным Информационного центра Национального антитеррористического комитета, задержание произошло этой ночью. Сотрудники ФСБ установили место нахождения бандита. Когда его попытались задержать, он открыл огонь, поэтому был нейтрализован.

В НАК отметили, что при осмотре места ЧП нашли самодельное взрывное устройство, готовое к применению, оружие и боеприпасы.

Отмечается, что мужчина принадлежал к запрещенной в России террористической группировке и собирался после теракта в Мурманске перебраться на Ближний Восток.