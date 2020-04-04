В Петербурге 5 работников и 11 пациентов больницы заразились COVID-19

В Петербурге у пятеро сотрудников и одиннадцать пациентов Александровской больницы заболели коронавирусной инфекцией. Нулевым пациентом стал мужчина, который поступил в больницу с инфарктом миокарда, сообщает комитет по здравоохранению Петербурга.

Несмотря на усилия врачей, этот пациент скончался. Ему сделали тест и подтвердился коронавирус.

Все врачи и медсестры, которые с ним контактировали, отправлены по домам на карантин. Инфекция выявлена у пятерых медработников.

Заболевших пациентов перевели на лечение в инфекционную больницу имени Боткина.