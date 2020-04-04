Волонтеры помогут петербуржцам поделиться планшетами со школьниками

Власти Санкт-Петербурга объявили благотворительную акцию #неканикулы: горожан призвали отдать школьникам ненужные ноутбуки и планшеты.

Со следующей недели в школах наступает сложный и малопонятный пока период дистанционного обучения. Предполагается, что учителя будут вести уроки онлайн и так же, по интернету, принимать выполненные задания. Однако далеко не у всех школьников есть техника, необходимая для обучения во время вынужденной самоизоляции.

Администрация Санкт-Петербурга обратилась к горожанам с просьбой помочь детям учиться дома. По данным комитета по образованию, 16904 петербургских школьника не имеют дома компьютерной техники и выхода в интернет, а значит, не могут полноценно учиться в новых условиях. Им очень пригодятся пусть не новые, но рабочие нотубуки и планшеты, которые, возможно, у кого-то лежат без надобности.

Известно, что к настоящему времени удалось найти 4080 планшетов - на призыв поучаствовать в акции #неканикулы оперативно откликнулись представители бизнеса и общественных организаций Петербурга.

В хорошем деле принимают участие и частные лица. Так координатор Клуба лидеров Санкт-Петербурга, предприниматель и многодетный отец Вячеслав Трактовенко заявил, что тоже хочет поддержать школьников.

- В нашей семье нашелся свободный планшет, и мы готовы передать его ребенку, который оказался без техники, необходимой для дистанционного обучения, - говорит Вячеслав. - Я считаю, что сегодня мы все в ответе за детей нашего города и не можем допустить, чтобы они остались без знаний.

Внести свой вклад в акцию #неканикулы могут все, кто готов отдать школьникам невостребованный ноутбук или планшет с возможностью подключения к интернету - в рабочем состоянии, не обязательно новый, но не ранее 2012 года выпуска. Дарители могут связаться с сотрудниками комитета по образованию по телефону "горячей линии": 8 (812) 576-34-37 с 9.00 до 18.00 по рабочим дням.

Логистику процесса обеспечат добровольцы Центра городских волонтеров Санкт-Петербурга, сообщают в Смольном. Они заберут технику и передадут детям, которым она необходима.

Это несколько выходит за рамки проекта #Мывместе (Акция взаимопомощи во время пандемии коронавируса), которым сейчас заняты волонтеры. Но, по большому счету, работает на ту же цель - сплоченно и безболезненно пережить сложный период.

Будни волонтера: "Помогите по-соседски"

Тем временем в Центре волонтеров кипит работа по доставке пожилым петербуржцам продуктов и лекарств. Полсотни заявок в день только по одному району - обычное дело. Однако задержек не возникает: добровольцев много, и дольше нескольких минут заявка обычно в системе не висит, сразу находятся желающие ее выполнить.

Лично я сегодня решила отдохнуть - суббота как-никак. Но пенсионеры позвонили сами. У Геннадия Сергеевича закончился кефир, а Анна Ивановна задумала печь пироги.

- Вообще-то вы не должны обращаться к волонтеру напрямую, - мне очень не хочется выходить из уюта квартиры на холодный мартовский ветер. - Позвоните на горячую линию, и вашу заявку возьмет тот, кто сейчас свободен…

- Во-первых, я туда с первого раза не дозвонилась. Во-вторых, как вы не понимаете, это же к нам придет незнакомый человек, и неизвестно как у нас с ним сложатся отношения. А вас мы уже знаем, вы не подведете. Евгения, ну пожалуйста, помогите если не по-волонтерски, то по-соседски!

Я, конечно, помогаю. Чисто по-соседски. И так, я точно знаю, делают многие волонтеры. Хоть по правилам и не положено. Замечу, совершенно справедливо не положено: самодеятельность - поле для мошенничества. Я и сама впредь постараюсь не идти на поводу у пенсионеров. Но это - иллюстрация к тому, что официальная статистика волонтерской работы всегда будет значительно уступать реальной картине.

По данным Смольного, в рамках проекта #Мывместе добровольцы выполнили больше тысячи заявок пожилых петербуржцев, находящихся в самоизоляции. Скольким людям они помогли на самом деле - точно не знает никто.

Кстати

Специалистам штаба волонтеров в Санкт-Петербурге ежедневно поступает около восьми тысяч звонков. Это не только пенсионеры, которым нужно помочь с покупкой продуктов и лекарств, но и горожане, задающие вопросы об ограничениях на период самоизоляции, консультирующиеся по правовым вопросам, нуждающиеся в психологической поддержке.

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