Жители Ленобласти смогут увидеть Венеру на фоне Плеяд

Вечером 4 апреля планета Венера будет проходить на фоне созвездия Плеяд.

Это редкое астрономическое явление и увидеть его можно раз в восемь лет, сообщил "РГ" исследователь атмосферных явлений, член астроклуба СПАГО Дамир Ялышев.

Прохождение Венеры началось 3 апреля. "Приличное небо для наблюдений в Ленинградской области ожидается вечером 4 апреля и ночью 5 числа", - отметил Ялышев.

В Петербурге увидеть астрономическое явление не получится из-за света фонарей и подсветки зданий.

Невооруженным взглядом на фоне Венеры можно будет наблюдать несколько звезд.