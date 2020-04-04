На въездах в Ростов развернуты посты для проверки на СOVID-19

Для недопущения распространения коронавирусной инфекции на въездах в Ростов-на-Дону на постах ГИБДД проводятся санитарные проверки.

Как сообщает ФКУ Управление дороги "Москва-Волгоград", карантинные посты развернуты на федеральных автодорогах А-135 - Северный, Южный и Западный подъезды, а на трассе А-280 Ростов-на-Дону - Таганрог - граница с Украиной проезжая часть сужена до одной полосы на въезде в город.

"Проверочные мероприятия будут проходить в течение двух дней и при необходимости могут быть продлены", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Ростовской области официально зарегистрировано девять больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находится 4841 человек.