Ростовский университет создал модель распространения коронавируса

Как отмечает пресс-служба вуза, модель распространения COVID-2019 создавалась на основе датасета, или набора данных - то есть обработанной и структурированной информации, которая используется для статанализа и визуализации. Причем с поступающими данными можно работать в режиме реального времени.

Особое внимание исследователи уделили зависимости распространения эпидемии от наличия или отсутствия изоляционных мер. Так, например, используя данные, отражающие пассажирские перевозки по России авиационным, железнодорожным и автотранспортом, разработчики модели смогли получить информацию о развитие пандемии при различных условиях.

"В пессимистичном сценарии, если бы в полной мере сохранилось сообщение между городами, Ростов-на-Дону мог перешагнуть порог в тысячу заболевших уже через 30 дней, в десять тысяч заболевших - через 41 день, в сто тысяч заболевших - через 55 дней", - рассказывает о результатах исследования доцент кафедры информационно-аналитических систем безопасности ЮФУ Алексей Целых.

А вариант с введением изоляции, при котором сохранены лишь 10 процентов регулярных перевозок, показал, что порог в тысячу заболевших город достигнет за 56 дней, а десять тысяч зараженных может быть зафиксировано за 76 дней.

При этом отмечается, что Ростов-на-Дону является важным транспортным узлом, занимая в логистическом рейтинге страны восьмое место после Москвы, Ижевска, Кирова, Нижнего Новгорода, Архангельска, Брянска и Санкт-Петербурга.

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