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04.04.2020 17:25
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Калмыкии продлили режим самоизоляции

Текст: Руслан Мельников

Власти Калмыкии продлили введенный из-за распространения коронавирусной инфекции режим самоизоляции.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
В Калмыкии за нарушение ребенком режима самоизоляции ответят родители

Соответствующий указ подписал глава республики. В документе обозначен срок действия режима самоизоляции - до 30 апреля.

В частности, в указе говорится о необходимости обязать жителей республики "по 30 апреля 2020 года включительно не покидать места проживания (пребывания)".

В качестве исключения разрешено выходить на работу, за покупками, обращаться за экстренной или неотложной медпомощью или покидать дом в случаях прямой угрозы жизни и здоровью. Также разрешено выгуливать собак в радиусе 100 метров и выносить мусор.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

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