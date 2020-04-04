В Краснодаре актеры театра кукол развлекают детей на карантине

Актеры Краснодарского краевого театра кукол начали свою акцию поддержки родителей, оказавшихся запертыми с детьми в четырех стенах в период карантина. Когда все известные мамам и папам игры сыграны, а альбомы разрисованы, на помощь приходят артисты.

Каждый день, начиная с 30 марта, они из дома выходят в прямой эфир на своих страницах в соцсетях, чтобы развлекать ребят и подкидывать родителям идеи, как можно провести досуг со своими мальчишками и девчонками.

Евгений Суманеев уже дал мастер-класс "Все в наших руках", и рассказал, как при помощи рук и подручных средств показывать сказки. А Демид Бахур представил любимую малышней "Репку" но на новый лад, включив в нее дополнительных персонажей. Вадим Гуриев спел детские песни. А художник-бутафор Ольга Поляхова-Шрам организовала мастер-класс "Театр начинается с вешалки" и предложила украсить домашнюю вешалку. Александр Иванов прочитал сказку Сергея Маршака "Вот какой рассеянный". Наталья Старикова же решила поиграть с ребятами.

- Руководство театра попросило нас показать что-то по нашему желанию, - рассказала корреспонденту "РГ" Наталья. - Это первый опыт такой творческой самодеятельности у всех, поэтому, конечно, волновались. Я захотела поиграть с детьми и показать родителям, как можно великолепно и с пользой проводить время с ними. С нашей стороны это своего рода психологическая поддержка. Я показываю, как можно вдохнуть жизнь в куклы, игрушки, словом, любые предметы, чтобы затем у моих зрителей заработала фантазия. К эфирам все готовились тщательно, ставили свет, звук, чтобы картинка была хорошая. Все стараются продемонстрировать профессиональный подход к делу. В перспективе планируем организовывать совместные эфиры.

Во время своей прямой трансляции Наталья рассказала маленьким зрителям, как одушевить их игрушки, предложила у каждого плюшевого зверя определить характер, дать имя и снять видеоролик, который примет участие в конкурсе. Победитель получит пригласительный билет на одно из будущих представлений краевого театра кукол.