Новости

В Краснодаре актеры театра кукол развлекают детей на карантине 19:28
В Австрии приостановил работу аэропорт в Зальцбурге 19:23
В Сочи девушку оштрафовали на 15 тысяч за прогулку по улице 19:23
Глава Роспотребнадзора рассказала, как передается коронавирус 19:18
Эксперт по информационной безопасности: Столица готова к запуску системы контроля за режимом самоизоляции 19:15
Количество погибших в Орехово-Зуеве увеличилось до двух человек 19:05
Татьяна Бакальчук перестала быть самой богатой россиянкой 18:57
Валерий Карпин в очередной раз стал отцом 18:44
Российское движение школьников поможет детям заниматься и отдыхать 18:43
Эксперт: Все московские электронные системы имеют высокий уровень защиты персональных данных 18:36
Власти Москвы объяснили, как продлить проездные 18:36
Самоизоляция в машине: нюансы жизни в авто, кемпере и даче на колесах 18:26
Минкомсвязь попросила регионы не закрывать салоны связи 18:14
Три человека погибли в крупном ДТП под Подольском 18:09
Хоккейная команда Лукашенко одержала очередную победу 18:07
Воробьев рассказал о ходе спасательной операции в Орехово-Зуеве 18:06
Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь 17:31
В Калмыкии продлили режим самоизоляции 17:25
МЧС: Под завалами на месте обрушения в Орехово-Зуеве больше нет погибших 17:24
В Сети показали преемника легендарной "Нивы" 17:19
Для белорусов сохранена возможность возвращения из России 17:14
Российские военные обучат сербских медиков борьбе с коронавирусом 16:57
Челябинский электротранспорт начал работать только утром и вечером 16:55
Появились новые сведения о состоянии Льва Лещенко 16:49
В ОП РФ одобрили идею системы умного контроля за соблюдением режима самоизоляции в Москве 16:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как снизить риск заразиться коронавирусом, если необходимо выйти из квартиры
Как снизить риск заразиться коронавирусом, если необходимо выйти из квартиры
Обучение на дому: 10 важных советов родителям
Обучение на дому: 10 важных советов родителям
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
04.04.2020 19:28
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Краснодаре актеры театра кукол развлекают детей на карантине

Текст: Екатерина Ковалевская (Краснодарский край)

Актеры Краснодарского краевого театра кукол начали свою акцию поддержки родителей, оказавшихся запертыми с детьми в четырех стенах в период карантина. Когда все известные мамам и папам игры сыграны, а альбомы разрисованы, на помощь приходят артисты.

Фото: EPA
Знаменитые спортсмены дали советы по сохранению формы в самоизоляции

Каждый день, начиная с 30 марта, они из дома выходят в прямой эфир на своих страницах в соцсетях, чтобы развлекать ребят и подкидывать родителям идеи, как можно провести досуг со своими мальчишками и девчонками.

Евгений Суманеев уже дал мастер-класс "Все в наших руках", и рассказал, как при помощи рук и подручных средств показывать сказки. А Демид Бахур представил любимую малышней "Репку" но на новый лад, включив в нее дополнительных персонажей. Вадим Гуриев спел детские песни. А художник-бутафор Ольга Поляхова-Шрам организовала мастер-класс "Театр начинается с вешалки" и предложила украсить домашнюю вешалку. Александр Иванов прочитал сказку Сергея Маршака "Вот какой рассеянный". Наталья Старикова же решила поиграть с ребятами.

- Руководство театра попросило нас показать что-то по нашему желанию, - рассказала корреспонденту "РГ" Наталья. - Это первый опыт такой творческой самодеятельности у всех, поэтому, конечно, волновались. Я захотела поиграть с детьми и показать родителям, как можно великолепно и с пользой проводить время с ними. С нашей стороны это своего рода психологическая поддержка. Я показываю, как можно вдохнуть жизнь в куклы, игрушки, словом, любые предметы, чтобы затем у моих зрителей заработала фантазия. К эфирам все готовились тщательно, ставили свет, звук, чтобы картинка была хорошая. Все стараются продемонстрировать профессиональный подход к делу. В перспективе планируем организовывать совместные эфиры.

Во время своей прямой трансляции Наталья рассказала маленьким зрителям, как одушевить их игрушки, предложила у каждого плюшевого зверя определить характер, дать имя и снять видеоролик, который примет участие в конкурсе. Победитель получит пригласительный билет на одно из будущих представлений краевого театра кукол.

Культура Театр Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар COVID-19. Мы справимся!

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Попова: РФ идет по оптимистичному сценарию в борьбе с эпидемией
Российские СМИ обеспечат информационную безопасность в период пандемии
Назван крайний срок возобновления РПЛ
Учебный год в школах может быть продлен до 8 июня
ВОЗ предупредила об опасности поспешного снятия карантинных мер
Как в интернете можно бесплатно сходить в кино и в театр
Российские знаменитости рассказали, чем занимаются на карантине