Валерий Карпин в очередной раз стал отцом

У главного тренера футбольного клуба "Ростов" Валерия Карпина родилась дочь.Об этом он сообщил в своем Instagram. О рождении еще одной дочери 51-летний специалист сообщил со свойственным ему юмором.

"Вот чем еще заняться в самоизоляции, как не принятием родов еще одной доченьки? Спасибо, родненькая моя!" - написал он.

У Карпина есть две дочери от первого брака - 22-летняя Мария и 17-летняя Валерия. Нынешняя жена Дарья Гордеева, на которой он женился летом 2017 года, уже родила ему одну дочь в 2018 году. Ей дали имя Дарья. Какое имя дали новорожденной, наставник "Ростова" не сообщил.

Любопытно, что один из пользователей поинтересовался у Валерия Карпина, хочет ли он, чтобы в следующий раз родился сын, но тренер "Ростова" не ответил на это сообщение.