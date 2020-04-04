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04.04.2020 18:44
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Валерий Карпин в очередной раз стал отцом

Текст: Максим Домчев

У главного тренера футбольного клуба "Ростов" Валерия Карпина родилась дочь.Об этом он сообщил в своем Instagram. О рождении еще одной дочери 51-летний специалист сообщил со свойственным ему юмором.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
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"Вот чем еще заняться в самоизоляции, как не принятием родов еще одной доченьки? Спасибо, родненькая моя!" - написал он.

У Карпина есть две дочери от первого брака - 22-летняя Мария и 17-летняя Валерия. Нынешняя жена Дарья Гордеева, на которой он женился летом 2017 года, уже родила ему одну дочь в 2018 году. Ей дали имя Дарья. Какое имя дали новорожденной, наставник "Ростова" не сообщил.

Любопытно, что один из пользователей поинтересовался у Валерия Карпина, хочет ли он, чтобы в следующий раз родился сын, но тренер "Ростова" не ответил на это сообщение.

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