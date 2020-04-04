Аэропорт Салехарда временно закрыт из-за коронавируса

В эти выходные аэропорт Салехарда закрыт. Авиационное пассажирское сообщение с отдаленными поселками автономии прекращается на две недели, а количество межрегиональных рейсов из городов Ямало-Ненецкого округа резко сокращено, сообщили власти региона.

На всей территории аэропорта идет тотальная дезинфекция. Вызвана она тем, что один из сотрудников предприятия изолирован с подозрением на инфицирование COVID-19.

При необходимости вертолеты будут доставлять в отдаленные села округа грузы, перевозка людей допускается только в экстренных случаях.

"Нам очень важно уберечь от случаев новой инфекции наши малые поселения, где люди очень плотно общаются между собой", - объяснил причины ограничения губернатор Дмитрий Артюхов на своей странице в соцсети.

Отметим, накануне в поселке Пангоды было выявлено сразу 12 заболевших коронавирусом. В Пангодах объявлен карантин, а жителям других муниципалитетов настоятельно рекомендовано не выезжать за границы своих поселений. Сейчас местные власти вместе с ГИБДД организуют пункты контроля въезда и выезда граждан на личном транспорте. Что касается межрегиональных авиасообщений, помимо сокращения рейсов до одного-трех в неделю, будет распродаваться только половина мест в лайнерах, чтобы рассредоточить пассажиров по салону для большей их безопасности.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.