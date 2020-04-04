Челябинцев начали штрафовать за нарушение режима самоизоляции

В Челябинске составлены первые протоколы в отношении нарушителей режима самоизоляции. Полиция продолжает работать в усиленном режиме, сообщили в субботу в ГУ МВД региона.

- Сотрудники органов внутренних дел продолжают проводить мероприятия, направленные на выявление фактов нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, - сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. - В ходе патрулирования в Челябинске в общественном месте установлена 45-летняя женщина, находившаяся на значительном удалении от адреса проживания, не смотря на выданное ей предписание о нахождении в режиме изоляции под медицинским наблюдением по месту жительства.

Еще одна нарушительница в возрасте 32 лет обнаружена сотрудниками ГИБДД за рулем автомобиля на въезде в Челябинск со стороны Уфимского тракта. Предписанием Роспотребнадзора по возвращении из-за рубежа она также обязывалась находиться на самоизоляции в домашних условиях.

В отношении обеих гражданок составлены административные протоколы по статье о нарушении законодательства в области обеспечения санитарного-эпидемиологического благополучия населения (часть 2 статьи 6.3 КоАП РФ).

После ужесточения ответственности обеим грозят штрафы на сумму до 40 тысяч рублей.