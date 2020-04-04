Как пережить карантин и не развестись

Психологи всего мира ожидают рост числа разводов после того, как страны начнут выходить из карантина. Что уже доказал Китай: не выдержав затяжного тесного общения, пары после самоизоляции дружно потянулись в загсы подавать заявления о разводе. А в Австралии, где пик пандемии еще и не виден, специально создали психологические службы, которые помогают семьям разрешить конфликты.

И в самом деле, представим классическую семью в России человек из пяти, включая тещу, и все они вынуждены сейчас вместе переживать карантин на 60 квадратных метрах в режиме "7 на 24". Реально ли сохранить отношения в таких условиях? Что для этого нужно сделать? Об этом наш разговор с главой Ассоциации психологов и психотерапевтов Свердловской области Георгием Амусиным.

Сегодня полно советов, как жить в карантине. Но все они, мягко говоря, оторваны от жизни. "Найдите себе дело по душе", "посетите музеи в формате онлайн". Какое "дело по душе" в четырех стенах? Реально ли сохранить здоровые отношения в семье реальной, со своими проблемами, а не гипотетической?

Георгий Амусин: Если всем этого захотеть, то можно. Для начала нужно начать разговаривать друг с другом. Не то чтобы мы не общались раньше, но до этого все происходило на расстоянии, короткими сообщениями в мессенджерах, а сейчас, когда все мы оказались в одной "пещере", при том, что все мы испытываем одинаковый стресс от внешних обстоятельств, нам нужно научиться заново выстраивать отношения, "перезаключить контракт", проговаривать друг другу свои проблемы, в том числе все наши тревоги и страхи. При этом больше стремиться смотреть в будущее. Главная установка, главный пункт "контракта: карантин рано или поздно закончится, а мы за это время можем так переругаться, что потеряем семью, так давай этого не допустим. И еще нужно научиться как можно больше делать что-то вместе. Вместе придумывать блюда, вместе готовить, разумно распределяя обязанности. Но при этом и не нудить, и не наседать друг на друга, иногда хочется побыть одному, у каждого должно быть свое пространство и в карантин.

Георгий Львович, а давайте разберем три конкретных примера типичных семейных проблем, которые сейчас возникают.

Семейный конфликт 1

Сын сутками сидит в сети, играет в "танчики", учиться не хочет. На него ополчились родители, атмосфера в доме вот-вот взорвется. У парнишки внутренний протест: когда на него давят, он тем более не желает ничего делать.

Георгий Амусин: Тут как говорится, старая проблема, да на новые дрожжи. Очевидно, парень и раньше не видел большого смысла в учебе, и родители не могли до него этот смысл донести. А теперь, когда внешние ограничители, контроль учителей сняты, он тем более не понимает, а зачем что-то делать. В таком случае, может быть именно сейчас у родителей и появился шанс заинтересовать сына, показать, что учеба может оказаться на самом деле очень увлекательным занятием. Как вариант, начать можно с того, что всех сегодня волнует. Да, с пандемии. Посмотрите с ним цифры заразившихся в разных странах. Расскажите, что такое эти вирусы, эпидемии и пандемии, как часто подобное в мире происходит. Подберите исторические примеры. Как, скажем, бушевали "испанка" сто лет назад или тиф. Как справлялись страны с заболеваниями. И не бойтесь, что чего-то сами не знаете, как раз и будет повод поискать, вместе что-то исследовать. Можно даже математикой увлечь своего сына, анализируя по какой траектории развивается коронавирус, когда может быть пик пандемии при разных сценариях - китайском или итальянском. И даже попытаться рассчитать, когда заболеваемость пойдет на спад в нашей стране. То есть когда он наконец спокойно пойдет с друзьями в футбол гонять, в кафе или на концерт.

Семейный конфликт 2

Теща бесконечно ворчит, упрекает зятя в том, что он теперь целый месяц делать ничего не будет. "Только лежит на диване и о судьбах мира думает". В карантин ее замечания становятся пыткой для всей семьи.

Георгий Амусин: С пожилыми людьми сложнее всего, в силу возраста активность мозга у них снижается, человек склонен к проявлению негативных эмоций, к зацикливанию на отрицательных сценариях. Обычно зять если не говорит, то думает точно: "Ну, теща меня достала!". Но, как ни крути, она член семьи и родной человек. Поэтому нужно ей почаще говорить, особенно сейчас: "Вы нам нужны, мы вас ценим". Но только говорить это искренне, без подколов и ухмылки. Очень важно, чтобы у пожилого человека, который живет с вами под одной крышей, была своя роль в семье. Например, теща может готовить, а если есть сад-огород, выращивать овощи и цветы. Сейчас самое время заниматься рассадой. И нужно дать ей понять: то, что она делает, для всей семьи важно.

Семейный конфликт 3

Семья разделилась на два лагеря. До одури спорят о том, откуда взялся коронавирус. Доходит и до версий о том, что это заговор мирового правительства по тотальному подчинению людей.

Георгий Амусин: Есть классическое правило прекратить бесплодные споры - договориться на берегу: о политике, спорте, а в данном случае о том, откуда взялся коронавирус, не спорим. И строго выполнять эту установку. Есть еще способ довести до абсурда бредовую версию. Но тут нужно обладать знаниями и чувством юмора. Предложите оппоненту представить, что он глава этого самого мирового правительства. И задавайте ему вопросы, с какой целью он это делает? Какими способами добивается цели? Что из этого выйдет? Так очень скоро выяснится вся нелепость версии. Нет лучшего способа развенчать конспирологические теории, как иронично показать их абсурдность.

Георгий Львович, удивительно, но высказывать пещерные взгляды сейчас позволяют себе даже неглупые люди. Откуда в нас это взялось и моментально проявилось ? Общество со всеми его навороченными технологиями за какой-то месяц превратилось в слабое, беззащитное перед угрозой вируса. И по большому счету, не знает, что делать…

Георгий Амусин: Общий закон психологии: человек, попадающий в сложную, необъяснимую для него ситуацию, на которую он никак не может повлиять, не может спрогнозировать, что будет дальше даже завтра, теряется настолько, что порой регрессирует до полудетского состояния. И это состояние растерянности, невозможности что-то изменить глобально, охватывает все общество. Отсюда и разного рода теории примитивного объяснения причин и следствий происходящего.

Когда пандемия сойдет на нет, карантин закончится мы еще долго будем ощущать психологические последствия этого?

Георгий Амусин: Вы знаете, к счастью, нет. Стресс от кризисов довольно быстро проходит, когда все заканчивается. И еще верный признак психической устойчивости общества - это появление шуток и анекдотов про то, что пугает, в данном случае про вирус. И очень хороший знак, что они появились. Кому-то это покажется странным, но высмеивая свои страхи, мы таким образом себя спасаем. Вспомните культуру анекдотов в советское время. Она во многом была противовесом тем жестким рамкам, в которых жил человек. Другое дело, очень важно состояние экономики, которое мы получим в результате пандемии. От этого зависит, насколько быстро мы все забудем и начнем жить дальше.

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