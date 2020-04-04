На Южном Урале у младенца выявили COVID-19

В Кизильском районе Челябинской области коронавирусную инфекцию диагностировали у шестимесячного ребенка.

По информации пресс-службы губернатора, клинических проявлений заболевания нет. Медики внимательно следят за состоянием его здоровья и надеются, что все обойдется благополучно.

Ребенок, а также еще четыре человека заразились от мужчины, вернувшегося из Объединенных Арабских Эмиратов. По данным на 4 апреля, всего в регионе насчитывается 26 больных с подтвержденным диагнозом COVID-19 и еще трое - с условно подтвержденным.

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