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04.04.2020 13:42
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Южном Урале у младенца выявили COVID-19

Текст: Анатолий Меньшиков

В Кизильском районе Челябинской области коронавирусную инфекцию диагностировали у шестимесячного ребенка.

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По информации пресс-службы губернатора, клинических проявлений заболевания нет. Медики внимательно следят за состоянием его здоровья и надеются, что все обойдется благополучно.

Ребенок, а также еще четыре человека заразились от мужчины, вернувшегося из Объединенных Арабских Эмиратов. По данным на 4 апреля, всего в регионе насчитывается 26 больных с подтвержденным диагнозом COVID-19 и еще трое - с условно подтвержденным.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Распространение коронавируса COVID-19

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