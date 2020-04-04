На Урале режим самоизоляции не скажется на работе энергообъектов и сетей

В Свердловской области сотрудники дежурных смен ТЭЦ и оперативных бригад тепловых сетей компании " Т плюс" приняли участие в межрегиональном флешмобе. В течении всей нерабочей недели энергетики публикуют в соцсетях свои фотографии с рабочих мест с обращением: "Мы работаем для вас! Оставайтесь дома".

- Эти выходные - не каникулы, а вынужденная мера, необходимая для остановки распространения коронавирусной инфекции. Действенный метод борьбы - ограничение количества контактов, поэтому так важно оставаться дома. Мы, энергетики, сейчас работаем в усиленном режиме и сделаем все от нас зависящее, чтобы жители продолжали чувствовать себя комфортно, находясь в условиях самоизоляции, - говорит директор Свердловского филиала Т Плюс Владимир Бусоргин.

Те из сотрудников энергокомпании, кто не участвует напрямую в производственном процессе (административно-управленческий блок), как и большинство сограждан, дисциплинированно покинули рабочие места и перешли на дистанционную работу. Однако значительная часть персонала станций и сетей трудится в штатном режиме, поскольку необходимо обеспечивать их непрерывную и надежную работу - бесперебойную поставку электрической и тепловой энергии для отопления и горячего водоснабжения миллионов потребителей Свердловской области. Более того, ремонтные бригады, диспетчерские службы и оперативный персонал работают в усиленном режиме: все сотрудники понимают, что в условиях введенных ограничений проблем с поставками тепла и электричества у людей возникать не должно. Также сформированы резервные группы, готовые встать в стройв случае объявления чрезвычайной ситуации.

Речь идет не только о крупных ТЭЦ, но и о локальных энергоисточниках. Так, в штатном режиме продолжает трудиться оперативный персонал 36 котельных, обогревающих и снабжающих горячей водой жителей нескольких микрорайонов Екатеринбурга.

Весь дежурный персонал центральной диспетчерской службы Екатеринбургской теплосетевой компании - в полной боевой готовности

- Даже если введут жесткий карантин, тепло все равно нужно поставлять, - говорит технический директор Локальных котельных Сергей Брин.

За работой магистральных и квартальных тепловых сетей в Екатеринбурге, Первоуральске и Лесном круглосуточно наблюдают оперативно-диспетчерские службы. Особое внимание уделяется больницам и жилым домам. Также круглосуточно дежурят 10 аварийно-восстановительных бригад - это 40 человек и 18 спецмашин, готовых в любой момент выехать для устранения возможных неполадок. Все неотложные ремонты проводятся в максимально сжатые сроки, чтобы не доставлять потребителям неудобства.

Весь дежурный персонал центральной диспетчерской службы Екатеринбургской теплосетевой компании - в полной боевой готовности. Три оперативно-выездные бригады в рабочем режиме осматривают оборудование насосных станций и тепломагистралей. Оперативная бригада электриков контролирует состояние электрооборудования насосных и центральных теплопунктов, начальники служб теплосетей и диспетчеры круглосуточно отслеживают режимы тепловых сетей уральской столицы.

Важно отметить, что в компании "Т Плюс" делается все необходимое для обеспечения безопасности работающего персонала.Принимаются профилактические меры, предписанные Роспотребнадзором:сотрудники обеспечены масками, перчатками и антисептическими средствами, ежедневно дезинфицируются все производственные помещения, служебный и специальный транспорт. Также усилен контроль за состоянием здоровья сотрудников: перед выходом на смену у каждого обязательно измеряется температура, любые недомогания означают немедленное отстранение от работы.

- Люди понимают: ситуация сейчас в стране непростая. Между сменами все находятся дома, - отмечает технический директор Региональных тепловых сетей в городе Лесном Михаил Тиунцов.

Справка

В составе Свердловского филиала ПАО "Т Плюс" 7 тепловых электростанций, одна ГЭС и 44 котельных. Суммарная установленная электрическая мощность - 1350,5 МВт, тепловая мощность - 5661 Гкал. Под управлением филиала также транспортирующие компании в городах Лесной, Первоуральск, Екатеринбург.

Материал подготовлен в сотрудничестве с пресс-службой Свердловского филиала ПАО "Т Плюс"