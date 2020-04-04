Уральский завод показал, как делают аппараты для дыхательной терапии

Аппараты для проведения дыхательной терапии в спектре продукции Уральского оптико-механического завода, основные цеха которого находятся в Екатеринбурге, как и для других производителей, сейчас - продукция номер один.

Завод является одним из ведущих предприятий холдинга "Швабе" государственной корпорации "Ростех" по производству этой медицинской продукции. С февраля 2020 года предприятие наращивает выпуск наркозно-дыхательной аппаратуры. Завод работает в две смены, включая ночную. Корреспонденты "РГ" лично посмотрели, как создаются жизненно важные приборы.

Сейчас в цехе находятся более двух десятков изделий: это недавний спецзаказ, и уже в середине апреля дыхательное оборудование отправиться в больницы различных российских регионов. Аппараты выстроились в ряд как раз посередине цеха и похожи на боевую колонну. Но эти к спасению жизни - еще не готовы: находятся в режиме сборки. Корпус скомплектован, а умной начинки еще нет. Другие уже мигают всеми индикаторами и проходят испытания. Изделия проверяются не только на режим работы, но и на прочность корпуса, чтобы выдержали транспортировку даже в самолете.

Данные аппараты, среди которых есть и уникальная многофункциональная модель, востребованы в больницах не только нашей страны, но и других стран мира. По словам специалистов УОМЗ, в данный момент все-таки приоритет для российских производителей безусловный - отечественные медучреждения.

- Мы производим наши аппараты для проведения дыхательной терапии как современную передовую альтернативу зарубежным аналогам. Многие решения являются нашим ноу-хау. И самое главное - изделия рассчитаны на различные режимы работы и пациентов в разном состоянии, - пояснил корреспонденту "РГ" один из разработчиков дыхательного оборудования, главный конструктор медицинских изделий предприятия Алексей Чупов.

То есть аппараты способны поддерживать дыхательную функцию больных, у которых полностью отказали легкие, и у тех, кто еще может самостоятельно вдыхать, но поступающего воздуха не хватает для насыщения крови кислородом. Режим работы уже выбирает врач. Кроме вентиляции легких, прибор следит за работой сердца, давлением, температурой пациента - все показания высвечиваются на экранах".

В настоящее время производство оборудования для дыхательной терапии на заводе выполняется в штатном режиме и усиливается. Производитель создал все условия для безопасной работы. Наряду со строгими производственными нормами и правилами сотрудники производства гражданского приборостроения УОМЗ при выполнении своих профессиональных задач также соблюдают профилактические меры, рекомендованные Минздравом России. Уже на проходной сотрудников встречает большой тепловизор - на регулярной основе производится измерение температуры всех специалистов, гигиеническая обработка рук, дезинфекция рабочих мест и другие меры.

- В цехе трудовая смена тоже начинается с измерения температуры. Понятно, что маски и дезинфицирующие средства - предмет первой необходимости, - поясняет Степан Селяхов, начальник производства гражданского приборостроения. И тут же демонстрирует, насколько оперативен санитарный контроль, - направив на нас тепловизор. Проверку мы прошли - температура в норме.

Как говорят сами специалисты завода, производство медицинского оборудования УОМЗ существует давно, и всегда главной целью этой работы была задача - спасти человеческую жизнь.

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