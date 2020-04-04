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04.04.2020 13:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Волонтерам разрешили закупать лекарства без рецептов

Текст: Ольга Штейн (Свердловская область)
Евгения Миронович - волонтер с семилетним стажем. В прошлом году она ездила добровольцем в Забайкалье, где бушевали пожары. Сейчас разносит пенсионерам продукты, лекарства. И ломает голову над тем, где купить удлинитель, если все магазины электроники закрыты. Девушка рассказала "РГ" о своей работе.

Как ни странно, пенсионеры не стремятся закупить продукты впрок: просят по мелочи - молочные продукты, хлеб, картошка. Подсказывают, какие магазины есть в округе, дают скидочные карты.

Фото: Пресс-служба Санкт-Петербургского отделения Российского Красного Креста
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"Еще мы ходим по аптекам за лекарствами, - делится Евгения. - У нас четко выстроена работа с минздравом по вопросу рецептурных лекарств. Звоним в поликлинику, представляемся волонтерами - там о нас уже знают, - называем фамилию пожилого человека, лекарства, которые ему необходимы. Минут через десять нам перезванивают и говорят, в какой аптеке мы можем забрать препараты. А так нам пришлось бы с медкартой идти сначала в поликлинику, брать рецепт, а потом в аптеку. В нынешних условиях это и риск, и лишнее время".

За последние пять дней Женя помогла 23 пожилым уральцам. "Все очень разные, но похожи в одном: искренне удивляются, когда мы перезваниваем сразу же, как они оставили заявку, и предлагаем прийти или в тот же день, или на следующий", - рассказывает Евгения.

В свойственной пожилым манере заказчики рвутся поговорить с волонтерами, рассказать о себе.

Фото: Максим Коротченко/РГ
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"Ездили к одной паре: Зоя Ивановна и Павел Иванович, инвалиды первой и второй группы. Ей 89, ему 90, - вспоминает Евгения. - Просили детей привезти продукты, но они у них живут в области - дали старикам телефон нашей "горячей линии". Нужно было привезти молоко, кефир, творог. Сами они коронавируса не боятся, но услышали по телевизору, что пожилым рекомендуется сидеть дома - прислушались, сидят, никуда не выходят. Зоя Ивановна - медик по образованию, после войны окончила фельдшерско-акушерские курсы, потом выучилась в мединституте. Затем ездила к дедушке, тоже старенький, плохо ходит, близких нет совсем. Раньше ему помогала соседка, но она тоже пожилая. Она как раз и обратилась к нам".

Бывают и необычные заявки: вчера, к примеру, Евгении пришлось объехать полгорода в поисках удлинителя - у 83-летней бабушки обесточились розетки на одной стене. "Все закрыто же! - улыбается девушка. - Нашли в итоге один магазин с удлинителями. Он был открыт, но охранник запускал внутрь не больше трех человек за раз". К счастью, недавно администрация губернатора выделила добровольцам машину - раньше передвигались на такси.

Рабочий день у волонтеров начинается в 9 утра, заканчивается в 8 вечера. Но работают по заявкам: если их нет, то сидят и ждут. Макси, перчатки, антисептики - выдают, в скором времени появятся защитные костюмы. Региональные власти обеспечивают добровольцев горячими обедами. У каждого волонтера есть удостоверение с печатью областного минздрава.

Евгении - 25. Она волонтер Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Пару недель назад организация присоединилась к оперативному штабу помощи пожилым людям при коронавирусе. Девушка родом из уральской глубинки - маленького городка Новая Ляля. Окончила в Екатеринбурге педагогический университет, устроилась на работу в Свердловский областной медицинский колледж - преподавателем физической культуры.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
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Евгения признается: волонтерство для нее - стиль жизни. В школе она была активистом трудового десанта - высаживала деревья, чистила парки. В прошлом году ездила добровольцем в Забайкальский край, где бушевали пожары. Кстати, на вызовы к пожилым Евгения ездит вместе с сестрой. Мама дочерей в желании помогать другим поддерживает. За безопасность не переживает: знает, что девушки используют средства индивидуальной защиты.

"Нам поступает много звонков от людей, уставших от самоизоляции и желающих присоединиться к нам. Мы этому только рады: как только они попробуют помогать другим, осознают суть волонтерства, они уже не смогут остановиться. Пандемия закончится, а добровольцы останутся. Мы становимся внимательнее друг к другу, и, уверена, сохраним это умение и в будущем", - добавляет Евгения.

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