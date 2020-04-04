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04.04.2020 15:28
Рубрика: Общество

Рейтинг Госдумы вырос за месяц на 10 процентов

Текст: Татьяна Замахина

ВЦИОМ сообщил о значительном росте уровня одобрения деятельности Госдумы. В марте этот показатель по сравнению с предыдущем месяцем вырос с 35,1% до 44,8%.

Данные приводятся на официальной сайте ВЦИОМ. Рост одобрения Госдумы за месяц составил 9,7 процентных пункта, и показатель марта стал самым высоким с начала года.

В тот же период вырос рейтинг и Совета Федерации - на 5,6 пункта, до 47,8%.

Фото: Алексей Андронов/ТАСС
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Ранее президент РФ Владимир Путин поблагодарил депутатов Госдумы за оперативное рассмотрение законопроектов по мерам поддержки населения и бизнеса в рамках борьбы с коронавирусом, напомнили в пресс-службе ГД. Большой пакет инициатив по защите граждан и экономики в непростых условиях был принят 31 марта, обе палаты проголосовали в один день.

А до этого парламент провел большую работу вместе с экспертами над изменениями в Конституцию РФ (окончательное решение будут принимать граждане).

Эксперты отметили, что именно эти факторы сыграли на рост рейтинга.

В частности, таким мнением поделился политолог Дмитрий Бадовский. Он также напомнил, что, по данным ВЦИОМ, после нового обращения Владимира Путина к стране показатель одобрения деятельности главы государства достиг 72% (рост почти на 12 процентных пунктов за последние две недели).

- Вслед за президентом растёт и уровень одобрения работы Государственной Думы, - констатировал он.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Эксперт отметил, что таким высоким - на уровне 45% и выше - рейтинг Госдумы был только в 2014-2015 годах, после воссоединения Крыма с Россией.

Политолог Дмитрий Фетисов, комментируя данные ВЦИОМ, также назвал указанные факторы.

- На такой рост могли сыграть не только оперативное законодательное сопровождение работы исполнительных органов власти, но и тот факт, что подавляющая часть депутатов уехали в регионы, где не устроили себе выходные или занялись самопиаром в СМИ, а оказывают реальную помощь с учетом своих возможностей, - подчеркнул он.

В инициативных всероссийских опросах "ВЦИОМ-Спутник" принимают участие россияне в возрасте от 18 лет, опрашивается 1600 респондентов.

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