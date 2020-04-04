Решетников: В правительстве обсуждается вопрос прямых субсидий бизнесу

В российском правительстве идут дискуссии о вариантах прямых субсидий малому бизнесу, меры очень дорогие, точки в этих дискуссиях не поставлены, сказал министр экономического развития Максим Решетников в разговоре с президентом бизнес-школы Сколково Андреем Шароновым (он проходил в форме вебинара).

"Меры действительно очень дорогие. Давайте посмотрим, как в ближайшее время будет развиваться ситуация", - сказал Решетников.

Он также рассказал, что в правительстве есть понимание, что придется вернуться к вопросу уплаты налогов, по которым бизнес получит отсрочку.

"Очень многие не смогут их вернуть, и, конечно, тех мер, которые мы приняли, их явно не хватит", - сказал министр.

Он отметил, что далеко не все принятые правительством меры поддержки малого и среднего бизнеса реально начали работать, в частности, кредиты на выплату зарплат банки начнут массово выдавать на следующей неделе.