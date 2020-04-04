Рестораны на фоне коронавируса занялись доставкой еды

Из-за снижения прибыли на фоне коронавируса 18% российских ресторанов занялись доставкой готовой еды. Еще 9% планируют сделать это в ближайшее время.

Как показало совместное исследование агентства Data Insight и сервиса Delivery Club, уже на неделе 16 - 22 марта отечественные кафе и рестораны столкнулись в среднем с 45-% снижением оборота. Девять процентов игроков прогнозировали закрытие своих заведений в том случае, если ограничения на работу не будут сняты в течение двух месяцев.

На этом фоне рестораны начали активно заниматься доставкой. Если в феврале такая услуга была у 42% российских ресторанов, то на конец марта доставкой занялись еще 18% ресторанов, а 9% планируют сделать это в ближайшее время. В Москве ситуация похожая, с той лишь разницей, что в феврале доставка работала у большего количества ресторанов (51%), чем в среднем по стране. Поэтому остальные показатели по столице чуть ниже: за март в Москве к доставке подключились 15% ресторанов, а 4% планируют сделать это в будущем.

Интерес рынка общественного питания к доставке в первую очередь объясняется опытом тех ресторанов, кто уже ей занимается. Если в 2019 году в среднем 10% заказов рестораны получали с доставки, то в 2020-м (до коронавируса, по состоянию на февраль) вклад доставки в бизнес ресторанов увеличился до 15%.

Как и в торговле, в ресторанном бизнесе доля онлайн-продаж и продаж с доставкой быстро растет. После окончания эпидемии и снятия карантинных мер в России будет другой ресторанный рынок с другими показателями доставки и, вполне вероятно, новыми закрепившимися привычками у потребителей, полагают авторы исследования.