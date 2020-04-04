Российские СМИ обеспечат информационную безопасность в период пандемии

Журналисты продолжат трудиться в период нерабочих дней, объявленных из-за пандемии коронавируса.

На всей территории России должна быть обеспечена деятельность организаций по выпуску и распространению печатных СМИ. Об этом говорится в указаниях Минпромторга (копия документа имеется в распоряжении "РГ"), направленных в субъекты РФ.

"Обеспечить функционирование на территории субъектов РФ организаций, осуществляющих деятельность по производству, выпуску, распространению печатных СМИ, в том числе организаций, оказывающих экспедиционные и логистические услуги, обеспечивающие печатные СМИ", - указывается в документе, несмотря на объявленные каникулы.

Там также отмечается, что указанные организации являются организациями непрерывного цикла и обеспечивают печатной продукцией население с целью сохранения информационной безопасности РФ и осуществления культурно-просветительской работы.