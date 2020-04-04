Российское движение школьников поможет детям заниматься и отдыхать

"К самой масштабной, самой интересной и самой увлекательной тусовке для школьников" приглашает присоединиться Общественно-государственная организация с загадочной аббревиатурой РДШ.

РДШ - Российское движение школьников, учрежденное пять лет назад, - детско-юношеская команда, озабоченная тем, как ребята школьного возраста учатся и проводят свой досуг. Сегодня, в условиях самоизоляции - вынужденных обстоятельствами каникул, - эта задача приобретает особый смысл.

#ДомаСПользой - под таким хэштегом Движение инициировало проект, где привлекает внимание своей юной аудитории к возможностям культурного досуга, которые открыл в эти дни интернет. По наводке организаторов проекта ребята уже виртуально побывали на спектаклях Московского Губернского театра и петербургского тюза имени Брянцева, Театра на Таганке и Российского молодежного театра, прослушали лекцию об опере Генделя "Орландо", с успехом идущей в театре "Геликон", посмотрели игровые и документальные фильмы.

5 апреля РДШ приглашает на День Московской филармонии, где Юрий Стоянов будет читать "Маленького принца" Сент-Экзюпери в сопровождении Академической симфонической капеллы России, а 6 апреля - на онлайн-фестиваль "Российской газеты" "Дубль дв@", который покажет семейный фильм Александра Галибина "Сестренка" - историю из времен Великой Отечественной войны.

7 апреля можно будет послушать "Бориса Годунова" в постановке Большого театра, 8-го - посмотреть "Грозу" Островского в версии Московского тюза. На очереди - виртуальные визиты в Московский театр имени Маяковского и снова в Большой театр, где покажут балет "Щелкунчик".

Впрочем, обширная программа предусматривает не только общение с высоким искусством, но и более прикладные занятия - к примеру, в назревающий Международный день супа 5 апреля (есть и такой!) РДШ попробует организовать заочные состязания на рекорд России по приготовлению самых вкусных супов. А с 4 апреля началась организованная совместно с кинокомпанией "Династия" всероссийская акция #Детивойны. Ее участникам предложено изучить семейный архив, связанный с войной, и рассказать о близких родственниках, детство и отрочество которых пришлось на те боевые годы. На материале присланных историй предполагается создать короткометражные фильмы. По каждому из этих "домашних заданий" даны подробные инструкции, предложены видеоуроки, консультации, подробные советы.

Максимально облегчить жизнь подростка в условиях самоизоляции и дистанционного онлайн-обучения - вот сейчас главная задача РДШ. "Это уникальный момент - много чего появляется онлайн", - сказал представитель РДШ Павел Пронин. И процитировал Екатерину Новикову из пресс-службы Большого театра, с которым Движение плотно сотрудничает: "Можно этот месяц вычеркнуть из жизни и забыть про него, а можно получить много новых знаний и поставить его себе в актив".