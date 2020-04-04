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04.04.2020 21:38
Рубрика: Общество

РПЦ увеличивает число трансляций служб, но Таинства в интернет не перейдут

Текст: Елена Яковлева

Количество онлайн-трансляций служб в храмах Русской православной церкви увеличивается, отметил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Фото: Илья Тимин / РИА Новости
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- Церковь в настоящий момент ввела достаточные меры, касающиеся безопасности в прихода, - сказал он РИА Новости. - ​ Также мы призываем к домашним молитвам, увеличиваем количество онлайн-трансляций служб из разных храмов.

Он также отметил, что Церковь с пониманием относится к мерам борьбы с коронавирусом, поскольку они существенно снижают риск заболеваний для всех людей. Он подчеркнул, что богослужения в храмах будут продолжаться и выразил надежду на понимание власти в вопросе о возможности свободного передвижения священнослужителей, которым и в храм надо приехать, и в жилища прихожан, если их надо причастить на дому. Священники, по его словам, "разумеется, соблюдают все меры предосторожности". Он подчеркнул, что Церковь свидетельствует о том, что служение священников в условиях коронавирусной инфекции также важно, как и работа врачей, сотрудников правоохранительных органов, социальных работников.

По его мнению, Церковь ввела достаточные меры, касающиеся безопасности в приходах и призвал соблюдать то, что введено, неся ответственность за себя и окружающих.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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Отвечая на вопрос, не разорятся ли приходы и духовенство, если храмы останутся без прихожан на целый месяц, он подчеркнул, что связь людей со своим приходом остается, молодые прихожане помогают пожилым, и тут стоит вспомнить, что христиане переживали времена, по сравнению с которыми коронавирус кажется легким неудобством.

Поступления пожертвований, по его словам, возможно сократятся, у людей меньше возможностей посещать храм, и с работой не у всех все в порядке, но Церковь, всегда переживавшая со своим народом все, что выпадало на долю людей, переживет и в этот раз.

На вопрос журналиста агентства, нельзя ли православным исповедоваться и причащаться дистанционно - протестанты же причащаются на дому сами - Владимир Легойда ответил: Таинства не могут быть переведены в интернет. "Именно поэтому мы говорим о том, что испытание, с которым мы сейчас столкнулись, очень серьезное. Об этом пронзительно сказал Святейший патриарх в своей воскресной проповеди и в Послании к Церкви".

Он подчеркнул, что Церковь делает все возможное, чтобы те верующие, которые нуждаются в принятии таинств, имели возможность пригласить священнослужителя на дом, а он мог их посетить. В чрезвычайных обстоятельствах клирики всегда посещали прихожан на дому, и в этом смысле коронавирус ничего не изменил.

Общество Религия

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