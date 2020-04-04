Руководители КНР почтили память жертв коронавирусной инфекции

Си Цзиньпин, Ли Кэцян, Ли Чжаньшу, Ван Хунин, Чжао Лэцзи, Хань Чжэн, Ван Цишань и другие партийные и государственные руководители прибыли к павильону Хуайжэньтан государственной резиденции Чжуннаньхай, сообщает информационная программа мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Ровно в 10 часов по пекинскому времени под звуки сирены ПВО Си Цзиньпин и другие руководители почтили трехминутным молчанием память всех павших в противостоянии новой коронавирусной инфекции и всех соотечественников, кто скончался от этого заболевания.
Вместе с руководителями страны скорбели жители города Ухань (провинция Хубэй) и всего Китая. Люди вспоминали жертв коронавирусной трагедии на фоне сигнала тревоги противовоздушной обороны и транспортных гудков.