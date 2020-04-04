Руководители КНР почтили память жертв коронавирусной инфекции

Ровно в 10 часов по пекинскому времени под звуки сирены ПВО Си Цзиньпин и другие руководители почтили трехминутным молчанием память всех павших в противостоянии новой коронавирусной инфекции и всех соотечественников, кто скончался от этого заболевания.

Вместе с руководителями страны скорбели жители города Ухань (провинция Хубэй) и всего Китая. Люди вспоминали жертв коронавирусной трагедии на фоне сигнала тревоги противовоздушной обороны и транспортных гудков.