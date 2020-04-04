"Джокер. По мотивам рассказов Антоши Чехонте". Режиссер Александр Каурых. Продюсер Сергей Охотин.

Фильм поставлен по короткому рассказу Антоши Чехонте - раннего Чехова - "Женщина без предрассудков". Чехонте тогда писал небольшие изящные журнальные новеллы, похожие на развернутый анекдот из мещанского быта; перед нами одна из них, дополненная мотивами некоторых других его рассказов.

Картина эта имеет странную судьбу. Это дебют продюсера Сергея Охотина и режиссера Александра Каурых, который после окончания Института театра, музыки и кинематографии в Петербурге стажировался в США и прошел курсы по драматургии при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. "Джокер" снят целиком на личные деньги и впервые был показан на 1-м Уралкинофесте в Екатеринбурге, где прошел с большим успехом у зрителей.

Затем началась серия его триумфов на международных фестивалях в Великобритании, Швейцарии, Испании, Индии и в США, откуда создатели картины неизменно привозили почетные награды. Но самый большой урожай призов русский "Джокер" собрал на фестивале в столице мирового кино Лос-Анджелесе: Гран-при за лучший фильм, призы за режиссуру, за мужскую и женскую роли и за операторскую работу (Алексей Петрушкевич). А в широком российском прокате он так и не появился: "неформатными" считаются и его хронометраж (чуть более часа), и его материал (кому сегодня нужен Антоша Чехонте!).

По сюжету герой артиста Олега Толкунова Максим Салютов, благонамеренный молодой человек многих достоинств, надеется жениться на девушке из другого сословия Леле (артистка театра "У Никитских ворот" Дарья Щербакова из сериала "Никогда не говори "никогда"). Та отвечает взаимностью, и свадьба уже на подходе, но тут появится старый приятель Максима светский хлыщ Вольдемар и старательно запрятанные в шкафах скелеты начнут вываливаться наружу. Как тут поступить жениху в критическую минуту?

Картина снята в традициях классического русского кино - с подробной психологической проработкой характеров, с точной стилизацией под атмосферу конца XIX века, с использованием реальных исторических интерьеров - съемки большинства сцен проходили в Доме-музее Ермоловой в Москве. Она без зазоров укладывается в стилевой ряд более удачливых в советском прокате чеховских миниатюр "Шведская спичка" или "Медведь". Этот "Джокер" на целый час выхватит вас из безумного потока сегодняшней жизни и погрузит в совсем иные ритмы, заботы и состояния духа. Уже многие были ему за это благодарны: не случайно фильм получил несколько Призов зрительских симпатий.

По данным интернет-портала "Кинопоиск", в прокате эту картину посмотрели 1,3 тысячи человек на всю Россию. Она явно заслуживает иных аудиторий, и фестиваль "Дубль дв@" надеется с вашей помощью извлечь ее из небытия.