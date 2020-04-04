Шандор Варга: "Кристал Пэлас" сохранил интерес к Чалову

Известный агент Шандор Варга, компания которого занимается делами форварда ЦСКА Федора Чалова, в интервью "РГ" заявил, что английский "Кристал Пэлас" продолжает следить за россиянином.

Напомним, что летом 2019 года Чалов едва не переехал на Туманный Альбион. Уже в самом конце трансферного окна "Кристал Пэлас" предложил за него 25 миллионов фунтов, но ЦСКА ответил отказом.

Каким вы видите идеальный план по будущему Чалова?

Шандор Варга: Чалов - молодец. В таком возрасте получить предложение от клуба "Кристал Пэлэс" английской Премьер-лиги в размере 25 миллионов фунтов, привлечь внимание одного из лучших тренеров мира - это знак качества. Что касается планирования или мыслей о будущем, то в футболе невозможно что-то загадывать наперед.

Но я рад, что в России появляются талантливые ребята. И они, уверен, будут стремиться уезжать в Европу. Конечно, будут и те, кто захотят уехать в Китай или Саудовскую Аравию, чтобы заработать побольше денег. Однако в основном россияне будут ориентироваться на топ-5 европейских лиг.

Летом прошлого года Евгений Гинер сказал, что на его взгляд Чалову пока рано в Европу. Это так?

Шандор Варга: Немножко не согласен с Гинером. Я дружу с ним 30 лет и очень уважаю за то, что он сделал для российского футбола. Если бы у всех ваших клубов были такие руководители, как Гинер - футбол в России развивался бы быстрее. Теперь возвращаясь к Чалову. Я очень хорошо знаю Роя Ходжсона. И могу точно сказать - Чалову пошла бы на пользу работа с таким специалистом.

Ходжсон тренировал сборную Англии, "Интер", "Ливерпуль". Он выводил в финал Лиги Европы "Фулхэм". Да, "Кристал Пэлас" - это не "Арсенал" или "Манчестер Сити". Но Федор сделал бы серьезный шаг вперед. При этом мы уважаем позицию ЦСКА. Армейцы не захотели отпускать своего ведущего форварда. Это показывает, что Гинер в первую очередь думает о спортивных успехах, а не финансовых.

Давайте объективно: в "Кристал Пэлас" в линии нападения играют Уилфрид Заа, Джордан Айю, в запасе сидит экс-форвард "Ливерпуля" Кристиан Бентеке. Уверены, что Чалов попадал бы в стартовый состав такой команды?

Шандор Варга: А вы думаете "Кристал Пэлас" заплатил бы 25 миллионов фунтов за игрока, чтобы посадить его на скамейку? Нет, конечно. Трансфер Чалова стал бы рекордным в истории клуба. Это о многом говорит.

Интерес Ходжсона к Чалову сохранился?

Шандор Варга: Конечно.

А его не смущает явный спад в игре Федора?

Шандор Варга: Мы периодически общаемся с Роем. Забил Чалов 29 мячей или десять - это цифры. Но если серьезный клуб интересуется тобой, то смотрит не только на статистику. Может, футболист забил в этом сезоне меньше, но приносит команде больше пользы. Здесь нужен комплексный подход. Особенно если ты готов платить за игрока большие деньги, как в случае с Федором.

*Полностью интервью с Шандором Варгой читайте в ближайшее время в "РГ"