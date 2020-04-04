Шарапова сообщила болельщикам свой номер телефона

Россиянка Мария Шарапова, находясь на самоизоляции, решила пообщаться со своими болельщиками. В Instagram звезда тенниса опубликовала свой номер телефона.

"На прошлой неделе мы общались в видеоконференции, где вас собралось 150 человек. Мне это очень понравилось. Хочу больше общения, потому что мы все находимся в этой непростой ситуации, и хочу знать, что вы думаете обо всем этом. И у меня появилась идея - у меня есть номер, на который вы можете писать сообщения", - сказала Шарапова.

После этого спортсменка опубликовала номер телефона.

"Пишите мне на номер 310-564-7981. Это не шутка. Расскажите, чем вы занимаетесь, задайте вопросы или просто напишите привет. Жду рецептов, это также приветствуется", - написала Шарапова.

26 февраля Мария Шарапова заявила о решении завершить спортивную карьеру. Россиянка устала от травм и планирует проводить больше времени с семьей.