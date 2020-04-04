Школьникам помогут с трудными задачами в соцсетях

Нужен совет по "домашке"? Чувствуешь, что отстал от учебной программы, а помочь некому? Запутался в сложных формулах, терминах и датах? Российское движение школьников (РДШ) и "Лига вожатых" запускают проект "Задачка со звездочкой*".

Команда наставников - активных студентов и старшеклассников - помогут ребятам по всей стране справиться с непростым материалом программы во время учебы на дому.

В соцсети "ВКонтакте" для каждого региона создаются группы, где ученики могут задать вопросы по школьным проблемам. Для каждого класса - с 5-го по 11-й - будет отдельная беседа. В нее можно писать обо всем, что волнует.

Волонтеры помогут найти верное решение сложного уравнения, и даже рассказать, как не скучать "на удаленке". Среди них много студентов - вчерашних старшеклассников, которые готовы искать ответы на вопросы вместе со школьниками. При этом наставники не будут выполнять "домашку" вместо ребенка, а помогут ему самостоятельно найти решение, научиться правильно распределить нагрузку и время, сориентироваться в огромном море образовательных ресурсов.

- "Задачка со звездочкой" - большое подспорье для родителей, старших сестер и братьев, которые не всегда готовы уделить достаточно времени детям", - считает московский куратор проекта, победительница Всероссийского конкурса "Лига вожатых" Алия Набиуллина.

Справка "РГ"

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация "Российское движение школьников" создана указом Президента РФ Владимира Путина в 2015 году. РДШ объединяет уже свыше 500 000 детей и 19 000 образовательных учреждений из всех регионов России. Реализует 27 федеральных проектов в области экологии, добровольчества, медиа, спорта, дизайна, самоуправления. Три проекта входят в нацпроект "Образование".