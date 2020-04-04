Указ губернатора Смоленской области от 3 апреля 2020 года № 35 "О внесении изменений в Указ Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24"

Постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24 "О введении режима повышенной готовности" (в редакции указов Губернатора Смоленской области от 27.03.2020 № 29, от 28.03.2020 № 30, от 31.03.2020 № 31) следующие изменения:

1) в преамбуле слова "Федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", в связи с угрозой распространения на территории Смоленской области коронавирусной инфекции (COVID-19), а также природных пожаров" заменить словами "Федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 26.03.2020 "О решениях по итогам заседания президиума Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации 25 марта 2020 года" и поручения Правительства Российской Федерации от 27.03.2020, в связи с угрозой распространения на территории Смоленской области коронавирусной инфекции (COVID-19), а также природных пожаров";

2) текст изложить в следующей редакции:

"1. Ввести на территории Смоленской области режим повышенной готовности.

2. Границы территории, на которой могут возникнуть чрезвычайные ситуации, определить в пределах границ Смоленской области.

3. Временно приостановить на территории Смоленской области:

3.1. Проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, публичных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан.

3.2. Посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения мероприятий (оказания услуг), указанных в подпункте 3.1 настоящего пункта, в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, букмекерских контор, тотализаторов и их пунктов приема ставок.

3.3. По 30.04.2020 включительно деятельность организаций общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов.

3.4. По 01.06.2020 включительно бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

В отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях:

- обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления;

- организовать их питание непосредственно в зданиях проживания данных лиц в соответствии с разъяснениями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

3.5. По 30.04.2020 включительно работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), специализированных объектов розничной торговли, реализующих зоотовары, а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки.

3.6. По 30.04.2020 включительно работу салонов красоты, косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки.

3.7. По 30.04.2020 включительно проведение общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах в очной форме или в заочной форме с проведением поквартирного обхода юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими управление многоквартирными домами.

3.8. Предоставление государственных и иных услуг в помещениях органов исполнительной власти Смоленской области и областных государственных учреждений (в том числе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг), за исключением услуг, предоставление которых может осуществляться исключительно в указанных помещениях, при условии обеспечения предварительной записи граждан. При этом государственные и иные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, предоставляются исключительно в электронном виде.

Несовершение (несвоевременное совершение) в период действия режима повышенной готовности действий, необходимых для предоставления государственных и иных услуг (осуществления государственных функций), в том числе в виде представления, подписания, получения документов, не может являться основанием для отказа в предоставлении государственных и иных услуг (осуществлении государственных функций). Заявители не утрачивают прав, за реализацией которых они обратились. Срок совершения таких действий, а также срок предоставления государственных и иных услуг (осуществления государственных функций) подлежит продлению на 30 календарных дней со дня прекращения режима повышенной готовности, но не менее чем до 30 июня 2020 года, а также с учетом режима организации работы соответствующего органа исполнительной власти Смоленской области или областного государственного учреждения.

3.9. Оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме.

4. Временно запретить на территории Смоленской области курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.

5. На территории Смоленской области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" не приостанавливается и не запрещается осуществление деятельности следующих организаций (работодателей и их работников):

- непрерывно действующих организаций;

- медицинских и аптечных организаций;

- организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости;

- организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения;

- организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;

- организаций, предоставляющих финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам).

6. Дополнительно к организациям, указанным в пункте 5 настоящего Указа, на территории Смоленской области разрешается деятельность организаций, индивидуальных предпринимателей и иных лиц, определенных отдельным постановлением Администрации Смоленской области.

7. Гражданам, проживающим на территории Смоленской области, посещавшим государства, в которых зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (COVID-19):

7.1. Обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения на территорию Смоленской области.

7.2. Сообщить по телефону "горячей линии" (8 (4812) 27-10-95) о своем возвращении в Смоленскую область, месте, датах пребывания в указанных государствах, контактную информацию.

7.3. При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться в медицинскую организацию по месту жительства без ее посещения за медицинской помощью, оказываемой на дому.

8. Лицам, совместно проживающим с гражданами, указанными в пункте 7 настоящего Указа:

8.1. Обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения граждан, указанных в пункте 7 настоящего Указа, на территорию Смоленской области.

8.2. При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться в медицинскую организацию по месту жительства без ее посещения за медицинской помощью, оказываемой на дому.

9. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Смоленской области:

9.1. Обеспечить измерение температуры тела работников на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.

9.2. Оказывать работникам содействие в соблюдении режима самоизоляции на дому.

9.3. Обеспечить регулярное снабжение работников средствами индивидуальной защиты и проведение дезинфекции помещений.

9.4. Не допускать на рабочее место и территорию организации работников из числа граждан, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего Указа.

10. Обязать:

10.1. Граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

10.2. Органы государственной власти Смоленской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

10.3. Граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и настоящим Указом, осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Смоленской области, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и настоящим Указом (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим Указом, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

И. Ограничения, установленные пунктом 10 настоящего Указа, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов и организаций в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, а также на охрану общественного порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности.

12. Ограничить с 6.00 04.04.2020 по 24.00 30.04.2020 въезд и выезд на территорию муниципального образования "город Десногорск" Смоленской области граждан, не имеющих регистрации по месту жительства (месту пребывания) в границах муниципального образования "город Десногорск" Смоленской области, за исключением:

12.1. Граждан, въезд и выезд которых обусловлен:

- исполнением ими обязательств, основанных на трудовых или иных договорах, в интересах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории указанного муниципального образования;

- исполнением ими должностных (служебных) обязанностей в организациях, осуществляющих деятельность в сфере предотвращения и ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, обеспечения личной и общественной безопасности граждан, обеспечения функционирования объектов жизнеобеспечения населения, обеспечения функционирования общественного транспорта, дорожной деятельности;

- следованием к месту жительства на территории муниципального образования "город Десногорск" Смоленской области.

12.2. Граждан, прибывающих специальным автотранспортом (автомобили скорой медицинской помощи, пожарные машины, полиция и т.п.).

13. При въезде на территорию муниципального образования "город Десногорск" Смоленской области граждане, указанные в пункте 12 настоящего Указа, обязаны проходить обязательную бесконтактную термометрию.

При наличии температуры тела 37 градусов и выше и (или) при наличии признаков простудного заболевания (кашель и т.п.) такой гражданин не допускается ко въезду на территорию муниципального образования "город Десногорск" Смоленской области и подлежит доставке автомобилем скорой медицинской помощи в ближайшую медицинскую организацию для дальнейшего медицинского осмотра, диагностики и при необходимости лечения.

14. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Смоленской области (О.А. Шкаликов), Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Смоленской области (К.В. Зыков), Федеральному государственному бюджетному учреждению здравоохранения "Медико-санитарная часть № 135 Федерального медико-биологического агентства" (А.В. Азаренков), Департаменту Смоленской области по здравоохранению (Е.Н. Войтова), Администрации муниципального образования "город Десногорск" Смоленской области (А.Н. Шубин) обеспечить исполнение мероприятий, указанных в пунктах 12 и 13 настоящего Указа.

Наделить Администрацию муниципального образования "город Десногорск" Смоленской области (А.Н. Шубин) полномочием по урегулированию конфликтных ситуаций, возникающих при исполнении мероприятий, указанных в пунктах 12 и 13 настоящего Указа.

15. Органам исполнительной власти Смоленской области, осуществляющим функции и полномочия учредителей образовательных организаций:

15.1. Ввести ограничительные мероприятия в виде приостановления допуска обучающихся и их родителей (иных законных представителей) в соответствующие общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования, образовательные организации, реализующие дополнительные образовательные программы, по 30.04.2020 включительно.

15.2. Обеспечить в деятельность, реализацию электронного обучения и организациях, осуществляющих образовательную образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий по 30.04.2020 включительно в режиме самоизоляции педагогических работников и обучающихся.

15.3. Организовать по 30.04.2020 включительно в общеобразовательных организациях работу дежурных групп (численностью не более 12 обучающихся) для осуществления присмотра и ухода за обучающимися 1 - 4-х классов, родители (иные законные представители) которых осуществляют трудовую деятельность.

15.4. Организовать по 30.04.2020 включительно в дошкольных образовательных организациях работу дежурных групп (численностью не более 12 человек) для воспитанников, родители (иные законные представители) которых осуществляют трудовую деятельность.

16. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, осуществляющим функции и полномочия учредителей образовательных организаций, ввести меры, аналогичные мерам, предусмотренным пунктом 15 настоящего Указа.

17. Главному управлению спорта Смоленской области (Э.М. Заенчковский) ввести ограничительные мероприятия в виде приостановления допуска граждан в подведомственные организации в период по 30.04.2020 включительно.

18. Рекомендовать руководителям организаций иных форм собственности, осуществляющих образовательную деятельность, и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность, ввести меры, аналогичные мерам, предусмотренным пунктом 15 настоящего Указа.

19. Департаменту Смоленской области по здравоохранению (Е.Н. Войтова):

19.1. Обеспечить для граждан, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего Указа, возможность оформления листков нетрудоспособности областными государственными учреждениями здравоохранения без их посещения.

19.2. Обеспечить готовность областных государственных учреждений здравоохранения, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбору биологического материала для исследования на коронавирусную инфекцию (COVID-19).

19.3. Обеспечить при проведении в областных государственных учреждениях здравоохранения мероприятий по противодействию возникновению и распространению на территории Смоленской области коронавирусной инфекции (COVID-19) возможность использования ресурсов иных областных государственных учреждений здравоохранения.

20. Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление многоквартирными домами на территории Смоленской области, оказывающим услуги и (или) выполняющим работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, организовать профилактическую дезинфекцию общего имущества в многоквартирных домах дезинфицирующими средствами, зарегистрированными в установленном порядке.

Информацию о периодичности проведения указанной профилактической дезинфекции разместить в общедоступных местах (на досках объявлений, размещенных во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом).

21. Руководителям организаций, осуществляющих жилищно-коммунальное обслуживание населения в Смоленской области и обращение с твердыми коммунальными отходами, проводить влажную уборку помещений указанных организаций, санитарную обработку автомашин и спецтранспорта с применением дезинфицирующих средств, зарегистрированных в установленном порядке.

22. Руководителям исполнительно-распорядительных органов муниципальных районов и городских округов Смоленской области организовать профилактическую дезинфекцию общего имущества в многоквартирных домах, собственниками помещений в которых не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, дезинфицирующими средствами, зарегистрированными в установленном порядке.

23. Сроки ограничительных мероприятий, предусмотренные настоящим Указом, могут быть уменьшены путем внесения изменений в настоящий Указ в случае улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Смоленской области.

24. Для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами, привлечь органы управления, силы и средства Смоленской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

25. Установить следующий перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами:

- ограничение доступа граждан и въезда транспортных средств в лесные массивы и на земли сельскохозяйственного назначения;

- запрет выжигания сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков, разведения костров, сжигания мусора и проведения пожароопасных работ на территории муниципальных образований Смоленской области, землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, на полях, территориях предприятий и на частных подворьях;

- усиление охраны общественного порядка;

- определение и оборудование дополнительных источников заправки водой пожарной и приспособленной для целей пожаротушения автомобильной техники;

- дополнительное привлечение на тушение пожаров имеющейся водовозной и землеройной техники от организаций независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности;

- организация наблюдения путем патрулирования за противопожарным состоянием участков территорий муниципальных образований Смоленской области, в том числе силами организаций независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности;

- информирование населения, в том числе через средства массовой информации, о принимаемых мерах по обеспечению пожарной безопасности.

26. Определить должностным лицом, ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами, заместителя Губернатора Смоленской области Ю.Н. Пучкова.

27. Определить, что координацию действий органов управления и сил Смоленской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляет Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Смоленской области.

28. Департаменту Смоленской области по внутренней политике (Р.В. Смашнев) обеспечить опубликование настоящего Указа в средствах массовой информации.

29. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

30. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.".

2. Департаменту Смоленской области по внутренней политике (Р.В. Смашнев) обеспечить опубликование настоящего Указа в средствах массовой информации.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

А.В.Островский







