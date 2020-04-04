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04.04.2020 12:11
Рубрика: Происшествия

Судебные приставы завели новое исполнительное производство на Улюкаева

Текст: Владислав Куликов

Служба судебных приставов в Москве завела новое исполнительное производство на бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева. Напомним, в декабре 2017 года суд признал экс-министра виновным в получении взятки в особо крупном размере и приговорил к восьми годам лишения свободы со штрафом в 130 миллионов рублей. Сообщалось, что штраф был уплачен в декабре 2018 года.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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По последним данным, Алексей Улюкаев отбывает наказание в колонии в Тверской области. СМИ сообщали, что он работает в библиотеке казенного дома, пишет стихи и занимается йогой, а также ведет литературный кружок в колонии.

Подробностей нового долга бывшего министра, в том числе сумма, пока не сообщается. Известно, что исполнительное производство было возбуждено 20 марта нынешнего года в Тропарево-Никулинском отделе судебных приставов. А исполнительный лист выдан 19 марта мировым судьей района Раменки.

Эксперты, с которыми пообщался корреспондент "РГ", не исключают, что речь идет о каком-то судебном приказе, выданным судом. В порядке приказного судопроизводства, в частности, взыскиваются долги по налогам, плате за коммунальные услуги и т.п.

Происшествия Правосудие Суд Уголовное дело Алексея Улюкаева

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