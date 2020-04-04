Постановление администрации Тамбовской области от 3 апреля 2020 года № 264 "О внесении изменений в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCоV) на территории Тамбовской области"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (далее - Указ от 02.04.2020 № 239) администрация области постановляет:

1. Внести в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCоV) на территории Тамбовской области" (в редакции от 01.04.2020) (далее - постановление) следующие изменения:

в пункте 1:

в абзаце втором дату "03.04.2020" заменить датой "30.04.2020";

абзац третий изложить в следующей редакции:

"всех лиц, прибывающих в Тамбовскую область с территорий иностранных государств и субъектов Российской Федерации, в которых зарегистрированы случаи 2019-nCоV, на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию.";

в пункте 1.1:

абзац второй изложить в следующей редакции:

"граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" (далее - Указ от 25.03.2020 № 206), Указом от 02.04.2020 № 239 и настоящим постановлением, осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Тамбовской области, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с указами от 25.03.2020 № 206, от 02.04.2020 № 239 и настоящим постановлением (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с Указами от 25.03.2020 № 206, от 02.04.2020 № 239 и настоящим постановлением, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов, участия в траурных процессиях, в период с 05.04.2020 по 10.04.2020 в случаях следования к ближайшему месту внесения платы за жилое помещение, газ, коммунальные услуги, в том числе уплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;";

абзац пятый изложить в следующей редакции:

"Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность лиц, осуществляющих уход и оказывающих помощь на дому проживающим отдельно нетрудоспособным близким родственникам, инвалидам первой и второй групп, лицам с ограниченными возможностями здоровья, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охрану общественного порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности, деятельность адвокатов, участвующих в качестве защитника в уголовном судопроизводстве при наличии документального подтверждения совершения процессуальных действий.";

пункт 1.2 изложить в следующей редакции:

"1.2. Разрешается передвижение по территории Тамбовской области если это связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с Указами от 25.03.2020 № 206, от 02.04.2020 № 239, распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р, распоряжением администрации области от 28.03.2020 №170-р "Об утверждении перечня системообразующих организаций, имеющих региональное значение и оказывающих существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в Тамбовской области" и настоящим постановлением, при наличии документа (справки работодателя) по форме согласно приложению № 2 к постановлению.";

пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Управлению социальной защиты и семейной политики области (Орехова) совместно с подведомственными учреждениями, управлению общественных связей департамента общественных связей и информационной политики аппарата главы администрации области (Беляев) совместно с добровольческими (волонтерскими) организациями организовать оказание комплекса мер социальной защиты лицам, находящимся в условиях самоизоляции.";

пункт 5.2 дополнить абзацем следующего содержания:

"выполнять требования по самоизоляции в домашних условиях (нахождение в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции).";

пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Тамбовской области:

не допускать к выполнению трудовой функции лиц, указанных пункте 1 настоящего постановления, на которых возложена обязанность по соблюдению режима самоизоляции, за исключением работников, выполняющих свою трудовую функцию в дистанционном режиме работы;

оказывать содействие в обеспечении работникам условий самоизоляции на дому.";

подпункты 8.4, 8.5 изложить в следующей редакции:

"8.4. забор биологического материала для лабораторного обследования при появлении любых симптомов инфекционного заболевания у лиц, находящихся в условиях изоляции, госпитализацию по медицинским показаниям в медицинские организации, осуществляющие стационарную помощь инфекционным больным, и лабораторное обследование контактных с ними лиц в случае подтверждения коронавирусной инфекции у заболевшего;

8.5. отбор проб и направление их в лабораторию Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области" для лабораторного исследования материала от всех лиц с признаками простудных заболеваний, вернувшихся в течение двух недель из-за рубежа или прибывших транзитом из зарубежных стран, лиц, вернувшихся в течение месяца из зарубежных поездок, а также лиц, прибывших из субъектов Российской Федерации, в которых зарегистрированы случаи 2019-nCоV, и обратившихся за медицинской помощью по поводу появления симптомов простудных заболеваний, а также лиц, контактных с больными 2019-nCоV;";

в пункте 11.1 абзацы первый, второй изложить в следующей редакции:

"11.1. С 28.03.2020 по 30.04.2020 включительно временно приостановить работу:

объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), специализированных объектов розничной торговли, реализующих зоотовары, а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в приложении №1 к постановлению, продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки, а также организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющих деятельность, указанную в приложении №3 к постановлению, при условии принятия дополнительных санитарных мер в соответствии с предписаниями и рекомендациями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тамбовской области, в том числе ежедневного бесконтактного измерения температуры тела работников, регулярного протирания дезинфицирующим раствором поверхностей с наиболее интенсивным контактом рук, соблюдения дистанции между работниками не менее 1,5 метров, недопущения к работе лиц, имеющих признаки респираторных заболеваний, с повышенной температурой тела и обеспечения минимальной необходимой численности работников;";

дополнить пунктом 11.4 следующего содержания:

"11.4. Временно приостановить предоставление государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, за исключением государственной регистрации рождения (услуга предоставляется только по предварительной записи), государственной регистрации смерти.";

пункты 13, 14 признать утратившими силу;

пункт 15 изложить в следующей редакции:

"15. Установить с 04.04.2020 по 30.04.2020 включительно рабочие дни для работников Тамбовского областного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. С.В.Рахманинова", а также для работников организаций по образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу за детьми, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, организаций, осуществляющих деятельность по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим и предпрофессиональным) программам, дополнительным профессиональным программам (программам повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки), независимо от организационно-правовой формы и формы собственности.";

дополнить пунктами 15.1-15.4 следующего содержания:

"15.1. Ректору Тамбовского областного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им.С.В.Рахманинова", руководителям организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу за детьми, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, организаций, осуществляющих деятельность по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим и предпрофессиональным) программам, дополнительным профессиональным программам (программам повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки), независимо от организационно-правовой формы и формы собственности установить гибкий график прибытия/убытия на рабочее место, позволяющий избежать скопления работников, оказать содействие работникам в обеспечении дистанционного формата исполнения должностных обязанностей.

15.2. Руководителям организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу за детьми, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, расположенных на территории Тамбовской области, в исключительных случаях при наличии соответствующего решения родителей (законных представителей) обеспечить работу "дежурных групп" численностью не более 12 воспитанников. Обеспечить соблюдение в указанных группах санитарных норм.

Срок - с 06.04.2020 до особого распоряжения.

15.3. Ректору Тамбовского областного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им.С.В.Рахманинова", руководителям общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, организаций, осуществляющих деятельность по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим и предпрофессиональным) программам, дополнительным профессиональным программам (программам повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки), независимо от организационно-правовой формы и формы собственности организовать перевод обучающихся на дистанционную форму обучения или на индивидуальные учебные планы.

Срок - с 06.04.2020 до особого распоряжения.

15.4. Обязать государственные (муниципальные) организации, осуществляющие образовательную деятельность, обеспечивать безопасное функционирование объектов инфраструктуры государственной (муниципальной) организации, в том числе информационно-технологической, надлежащее выполнение административных, бухгалтерских функций, функций, связанных с антитеррористической и пожарной безопасностью, возложенных на них уставом, в том числе путем привлечения к указанной деятельности работников учреждения, выполняющих соответствующие трудовые функции, в период с 06.04.2020 по 30.04.2020 включительно.";

в пункте 18 дату "до 05.04.2020" заменить датой "по 30.04.2020";

приложение №2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению;

дополнить приложением №3 в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Справки, выданные ранее по форме, утвержденной постановлением в редакции от 01.04.2020, считать действительными.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 04.04.2020.

4. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

Глава администрации области А.В.Никитин







