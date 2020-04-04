Трамп отказался носить маску для защиты от коронавируса

Правительство США рекомендует населению носить защитные маски в борьбе против распространения коронавируса. Президент Дональд Трамп указал, что это является добровольным делом каждого гражданина.

"Я лично делать этого не буду", - цитирует главу администрации издание USA TODAY.

По словам Трампа, он не может представить себя в маске при общении в Белом доме с президентами, премьер-министрами, "диктаторами", королями и королевами. Политик подчеркнул, что новая мера не заменяет ранее рекомендованные мероприятия защиты, а дополняет их.

Рекомендации, озвученные в пятницу управлением здравоохранения США, относятся к маскам из ткани, которые можно сделать, например, дома, а не к медицинским защитным респираторам. Они должны быть зарезервированы для медперсонала. Ранее управление не советовало здоровым людям без симптомов носить маски.

По данным официальных властей, в США зарегистрировано 258 459 подтвержденных случаев коронавируса. Удвоение заражения среди населения произошло за пять дней. От болезни умерли 7178 человек.