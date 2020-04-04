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04.04.2020 09:23
Рубрика: В мире

Трамп уволил генерального инспектора разведки из-за дела об импичменте

Текст: Максим Макарычев

Президент США Дональд Трамп отстранил от должности генерального инспектора разведывательного сообщества Майкла Аткинсона, сообщает NPR со ссылкой на два источника в конгрессе. Его с большой долей вероятности сменит Том Монхейм, профессиональный разведчик, который станет исполняющим обязанности генерального инспектора до рассмотрения его кандидатуры в конгрессе.

Фото: EPA-EFE/JUSTIN LANE
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В письме председателям комитетов по разведке палаты представителей и сената Трамп сообщил, что он "больше не доверяет Аткинсону". В письме говорится, что "увольнение произойдет в течение 30 дней, начиная с сегодняшнего дня". Сам Аткинсон, узнав о решении Трампа, немедленно ушел в административный отпуск.

Аткинсон первым в США выразил обеспокоенность по поводу жалобы анонимного офицера разведки, касающейся телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского 25 июля прошлого года, что, в конечном счете, и привело к расследованию дела об импичменте, которое провалилось в сенате.

В августе 2019 года Аткинсон получил жалобу о якобы ненадлежащих обязательствах президента Трампа перед президентом Украины Зеленским касательно оказания военной помощи Киеву. Позднее жалоба была передана в комитет по разведке палаты представителей, в результате чего Белый дом опубликовал отчет о звонке, в котором Трамп попросил президента Украины провести расследование в отношении семьи бывшего вице-президента Джо Байдена. События привели к историческому, всколыхнувшему Америку, делу об импичменте.

Фото: REUTERS/Carlo Allegri
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Аткинсон выступил против решения тогдашнего исполняющего обязанности директора национальной разведки Джозефа Магуайра отклонить жалобу информаторов и отозвать ее из комитетов палаты представителей и сената. Он раскритиковал решение Магуайра обратиться за рекомендацией по этому вопросу к министерству юстиции, а не передавать его конгрессу, как того требует закон.

После того, как нижняя палата конгресса проголосовала за отстранение Трампа от власти, сенат оправдал его по двум статьям импичмента в феврале.

Председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф, возглавлявший обвинение по привлечению к ответственности Трампа, заявил, что решение главы Белого дома уволить Аткинсона "является еще одной вопиющей попыткой президента уничтожить независимость разведывательного сообщества и принять ответные меры против тех, кто осмеливается разоблачить президентские правонарушения". "В то время, когда наша страна сталкивается с чрезвычайной ситуацией и нуждается в профессионалах из разведывательного сообщества, чтобы говорить правду, решение президента ставит нашу страну и национальную безопасность под еще больший риск", - продолжил Шифф.

Сенатор Марк Уорнер, председатель сенатского комитета по разведке, заявил, что "президент вновь пытается подорвать целостность разведывательного сообщества, увольняя еще одного сотрудника разведки, просто выполнявшего свою работу".

В мире США Процедура импичмента Дональда Трампа

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