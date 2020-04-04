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04.04.2020 13:07
Рубрика: Общество

Учебный год в школах может быть продлен до 8 июня

Текст: Ксения Колесникова
Образовательный процесс в части школ может быть продлен до 8 июня, то есть - до старта основной волны ЕГЭ. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов, выступая на онлайн-марафоне "Домашний час" "ВКонтакте".

- До восьмого июня в ряде школ (по понятным причинам) может быть организован учебный процесс, - заявил Сергей Кравцов. - До начала единого государственного экзамена. Мы будем смотреть, как развивается ситуация.

Фото: Министерство просвещения Российской Федерации/ vk.com
Министр просвещения ответил на вопрос, можно ли отменить ЕГЭ

Напомним, сроки ЕГЭ и ОГЭ в школах были перенесены на две недели. ЕГЭ ntgthm должно начаться 8 июня, ОГЭ - девятого. Но также Сергей Кравцов не исключил, что возможен новый перенос сроков.

- На сегодня начало ЕГЭ - 8 июня. В зависимости от ситуации, по объективным причинам, эта дата может быть изменена. Но пока такого решения нет, - пояснил Сергей Кравцов. - Это будет зависеть от того, насколько долго продлится дистанционное обучение.

Общество Образование Правительство Минпросвещения

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