Учебный год в школах может быть продлен до 8 июня

Образовательный процесс в части школ может быть продлен до 8 июня, то есть - до старта основной волны ЕГЭ. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов, выступая на онлайн-марафоне "Домашний час" "ВКонтакте".

- До восьмого июня в ряде школ (по понятным причинам) может быть организован учебный процесс, - заявил Сергей Кравцов. - До начала единого государственного экзамена. Мы будем смотреть, как развивается ситуация.

Напомним, сроки ЕГЭ и ОГЭ в школах были перенесены на две недели. ЕГЭ ntgthm должно начаться 8 июня, ОГЭ - девятого. Но также Сергей Кравцов не исключил, что возможен новый перенос сроков.

- На сегодня начало ЕГЭ - 8 июня. В зависимости от ситуации, по объективным причинам, эта дата может быть изменена. Но пока такого решения нет, - пояснил Сергей Кравцов. - Это будет зависеть от того, насколько долго продлится дистанционное обучение.