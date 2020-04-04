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04.04.2020 11:04
Рубрика: Общество

Ученые и школьники встретились в Instagram

Текст: Ксения Колесникова
Длинные нерабочие дни - отличный шанс не только хорошо выспаться, но и узнать много нового о том, как устроен мир. Российское движение школьников запустило проект "Объясните нормально": это онлайн-встречи с известными учеными в соцсети Instagram. Прямые эфиры проходят в официальном аккаунте РДШ (@skm_rus) ежедневно в 16:00 по московскому времени.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Что было бы, если бы обезьяны отказались эволюционировать? Как будут выглядеть люди через 100 лет? Как на человечество влияет цифровая реальность? Деградируют ли люди сейчас? На эти вопросы школьников в первом эфире ответила антрополог, старший научный сотрудник Дарвиновского музея Елена Сударикова.

Вслед за антропологами пошли биологи: в эфир РДШ вышел кандидат биологических наук и ведущий сотрудник Института биофизики СО РАН Егор Задереев. Он поделился, какие вопросы сейчас стоят перед биологами со всего мира, и объяснил, почему до сих пор не появилось лекарство от всех болезней.

Фото: iStock
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"Был приятно удивлен, что на эфир "просто про биологию" пришло так много людей. Были отличные вопросы от детей. Для подрастающего поколения стримы и Live в Instagram - часть жизни, и наша задача сейчас встроиться в нее", - рассказал он.

После биологов онлайн-эстафету взяли геологи: выступал доктор геолого-минералогических наук, профессор МГУ Павел Плечов. Школьники узнали, как появляются полезные ископаемые, почему минералы бывают разных цветов, и даже как появляются вулканы.

А вчера "объяснял все норм" про физику Дмитрий Побединский, популяризатор науки и автор книги "Только физика, только хардкор". Среди вопросов: Когда появилось время и как на самом деле оно течет? Когда мы научимся общаться с помощью передачи мыслей? Можно ли просчитать идеальную мелодию, которая станет хитом на все времена?

Кстати, для тех, кто пропустил интересную беседу, записи эфиров доступны в официальном аккаунте РДШ (@skm_rus). Акция "Объясни норм" уже набрала десятки тысяч просмотров в соцсети.

Гости ближайших трансляций - Виктор Кантор, специалист по анализу данных, эксперт по машинному обучению и преподаватель МФТИ. А еще - Евгения Тимонова, натуралист, популяризатор биологии, автор и ведущая Youtube-канала "Все как у зверей".

Справка "РГ"

Общероссийская детско-юношеская организация "Российское движение школьников" создана указом президента РФ 29 октября 2015 года. Сегодня РДШ объединяет свыше 500 000 детей и 19 000 школ из всех регионов России, реализует 27 федеральных проектов в разных областях: экология, добровольчество, медиа, спорт, дизайн, самоуправление. Три проекта входят в национальный проект "Образование".

Общество Образование

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