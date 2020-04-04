Ученые и школьники встретились в Instagram

Длинные нерабочие дни - отличный шанс не только хорошо выспаться, но и узнать много нового о том, как устроен мир. Российское движение школьников запустило проект "Объясните нормально": это онлайн-встречи с известными учеными в соцсети Instagram. Прямые эфиры проходят в официальном аккаунте РДШ (@skm_rus) ежедневно в 16:00 по московскому времени.

Что было бы, если бы обезьяны отказались эволюционировать? Как будут выглядеть люди через 100 лет? Как на человечество влияет цифровая реальность? Деградируют ли люди сейчас? На эти вопросы школьников в первом эфире ответила антрополог, старший научный сотрудник Дарвиновского музея Елена Сударикова.

Вслед за антропологами пошли биологи: в эфир РДШ вышел кандидат биологических наук и ведущий сотрудник Института биофизики СО РАН Егор Задереев. Он поделился, какие вопросы сейчас стоят перед биологами со всего мира, и объяснил, почему до сих пор не появилось лекарство от всех болезней.

"Был приятно удивлен, что на эфир "просто про биологию" пришло так много людей. Были отличные вопросы от детей. Для подрастающего поколения стримы и Live в Instagram - часть жизни, и наша задача сейчас встроиться в нее", - рассказал он.

После биологов онлайн-эстафету взяли геологи: выступал доктор геолого-минералогических наук, профессор МГУ Павел Плечов. Школьники узнали, как появляются полезные ископаемые, почему минералы бывают разных цветов, и даже как появляются вулканы.

А вчера "объяснял все норм" про физику Дмитрий Побединский, популяризатор науки и автор книги "Только физика, только хардкор". Среди вопросов: Когда появилось время и как на самом деле оно течет? Когда мы научимся общаться с помощью передачи мыслей? Можно ли просчитать идеальную мелодию, которая станет хитом на все времена?

Кстати, для тех, кто пропустил интересную беседу, записи эфиров доступны в официальном аккаунте РДШ (@skm_rus). Акция "Объясни норм" уже набрала десятки тысяч просмотров в соцсети.

Гости ближайших трансляций - Виктор Кантор, специалист по анализу данных, эксперт по машинному обучению и преподаватель МФТИ. А еще - Евгения Тимонова, натуралист, популяризатор биологии, автор и ведущая Youtube-канала "Все как у зверей".

Справка "РГ"

Общероссийская детско-юношеская организация "Российское движение школьников" создана указом президента РФ 29 октября 2015 года. Сегодня РДШ объединяет свыше 500 000 детей и 19 000 школ из всех регионов России, реализует 27 федеральных проектов в разных областях: экология, добровольчество, медиа, спорт, дизайн, самоуправление. Три проекта входят в национальный проект "Образование".