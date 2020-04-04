Уровень убийств в Мексике достиг исторического максимума на фоне пандемии

Уровень умышленных убийств в Мексике за месяц достиг исторического максимума на фоне пандемии COVID-19. В марте в этой стране было совершено 2585 убийств - это самый высокий показатель за месяц с 1997 года, момента регистраций преступлений подобного рода, отмечает The Guardian. По прогнозам экспертов, в 2020 году будет достигнут рекордный уровень убийств по сравнению с прошлым, самым кровавым для страны, годом.

Всплеск убийств происходит из-за того, что федеральные и государственные чиновники вкладывают ресурсы в сдерживание кризиса Covid-19 и сталкиваются с перспективой падения ключевых показателей экономики, которая может еще больше погрузиться в стагнацию, потенциально усугубляя страдания для более чем 40 процентов населения, живущего за чертой бедности.

Насилие в марте вспыхнуло по всей стране, но оно было особенно интенсивным в центральном штате Гуанахуато, где преступные группировки вели настоящие бои друг с другом за получение доходов от кражи топлива из трубопроводов. Кровопролитие достигло шокирующего уровня в городе Цейла, где находится крупный автомобильный завод. Члены преступных синдикатов вступали в перестрелки с силами безопасности, открыто блокировали улицы и поджигали предприятия.

Франциско Ривас, директор Национальной гражданской обсерватории, которая следит за проблемами безопасности, объясняет рост насилия в Гуанахуато последствиями действий федерального правительства, пытающегося пресечь кражу топлива. По его словам, жесткие меры ослабили местный картель "Санта-Роза-де-Лима", что побудило конкурирующий картель "Халиско новое поколение" попытаться захватить его территорию.

Другие причины роста насилия, сказал Ривас, включают в себя усиливающиеся проблемы с новой военизированной полицией, известной как национальная гвардия, отсутствие федеральной стратегии и сокращение бюджета на безопасность до самого низкого уровня за последние 20 лет.

"Мы наблюдаем, как безрассудство достигло своего пика, и у нас остается один вопрос: "Кто остановит все это?", - отметил Ривас. По его словам, стратегия борьбы с преступностью не является стратегией как таковой. "Национальная гвардия не справляется со своей задачей, потому что строительство такого учреждения сложно и дорого. Сокращение бюджета на общественную безопасность было слишком суровым. Все это имеет серьезные последствия",- заключил общественный деятель.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил в пятницу, что в конце марта властями ожидалось снижение уровня насилия, когда случаи заболевания коронавирусом в Мексике начали расти, "но этого не получилось". Лопес Обрадор пришел к власти, пообещав решить проблемы безопасности в стране, намереваясь искоренить базовые причины преступности: бедность и коррупцию. Но он так и смог обуздать насилие. Более того, оно стало расти угрожающими темпами.

Президент вызвал еще большее возмущение среди мексиканцев во время визита в штат Синалоа в воскресенье, когда он остановился, чтобы поприветствовать мать осужденного главного мексиканского наркобарона Хоакина "Коротышки" Гусмана, который приговорен к пожизненному заключению в США. При этом он грубо нарушил правила социального дистанцирования, которые сам же ввел, пожав ей руку. Любезность, с которой президент общался с матерью убийцы и наркобарона, вызвала справедливое возмущение у родственников жертв наркокартеля, который возглавлял "Коротышка". Их просьбы о встрече Лопес Обрадор проигнорировал.