Утвержден порядок оказания помощи гражданам РФ, находящимся за рубежом

Новости

В Краснодаре актеры театра кукол развлекают детей на карантине 19:28
В Австрии приостановил работу аэропорт в Зальцбурге 19:23
В Сочи девушку оштрафовали на 15 тысяч за прогулку по улице 19:23
Глава Роспотребнадзора рассказала, как передается коронавирус 19:18
Эксперт по информационной безопасности: Столица готова к запуску системы контроля за режимом самоизоляции 19:15
Количество погибших в Орехово-Зуеве увеличилось до двух человек 19:05
Татьяна Бакальчук перестала быть самой богатой россиянкой 18:57
Валерий Карпин в очередной раз стал отцом 18:44
Российское движение школьников поможет детям заниматься и отдыхать 18:43
Эксперт: Все московские электронные системы имеют высокий уровень защиты персональных данных 18:36
Власти Москвы объяснили, как продлить проездные 18:36
Самоизоляция в машине: нюансы жизни в авто, кемпере и даче на колесах 18:26
Минкомсвязь попросила регионы не закрывать салоны связи 18:14
Три человека погибли в крупном ДТП под Подольском 18:09
Хоккейная команда Лукашенко одержала очередную победу 18:07
Воробьев рассказал о ходе спасательной операции в Орехово-Зуеве 18:06
Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь 17:31
В Калмыкии продлили режим самоизоляции 17:25
МЧС: Под завалами на месте обрушения в Орехово-Зуеве больше нет погибших 17:24
В Сети показали преемника легендарной "Нивы" 17:19
Для белорусов сохранена возможность возвращения из России 17:14
Российские военные обучат сербских медиков борьбе с коронавирусом 16:57
Челябинский электротранспорт начал работать только утром и вечером 16:55
Появились новые сведения о состоянии Льва Лещенко 16:49
В ОП РФ одобрили идею системы умного контроля за соблюдением режима самоизоляции в Москве 16:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как снизить риск заразиться коронавирусом, если необходимо выйти из квартиры
Как снизить риск заразиться коронавирусом, если необходимо выйти из квартиры
Обучение на дому: 10 важных советов родителям
Обучение на дому: 10 важных советов родителям
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
04.04.2020 18:54
Рубрика: Власть

Утвержден порядок оказания помощи гражданам РФ, находящимся за рубежом

Текст: Владимир Кузьмин
Правительство утвердило порядок оказания помощи российским гражданам, находящимся за рубежом и не имеющим возможность самостоятельно вернуться в Россию из-за ситуации в мире с коронавирусом. На эти цели ранее МИД было выделено 500 миллионов рублей.

Помощь будет оказываться тем, у кого имеются билеты в Россию с 16 марта по 31 мая за период с даты в проездном документе и до фактического возвращения на родину. Остальным помощь окажут на основании постановления правительства от 31 мая 2010 года №370 "Об утверждении Положения о предоставлении помощи в возвращении в Российскую Федерацию гражданам Российской Федерации, оказавшимся на территории иностранного государства без средств к существованию".

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Кабмин окажет финансовую помощь ждущим вылета в РФ соотечественникам

Для получения помощи граждане должны заполнить на Едином портале госуслуг специальную форму. Органы власти проверят достоверность фактов и обстоятельства пребывания заявителя в другой стране. После проверки в течение 24 часов специальная комиссия министерства иностранных дел принимает положительное решение или отказывает, если вскрываются недостоверные факты. Граждане узнают о результате по смс и через электронную почту. Таким же образом им будут сообщать о дате и времени прибытия специального рейса для вывоза в Россию.

В день на одного человека предусмотрена материальная помощь в размере 2400 рублей, на ребенка в возрасте до 14 лет - 1600 рублей в сутки. Оказание начинается не позднее чем через 24 часа после принятия положительного решения. Средства будут переводиться на банковский счет, открытый в российском банке.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Председатель Правительства Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Попова: РФ идет по оптимистичному сценарию в борьбе с эпидемией
Российские СМИ обеспечат информационную безопасность в период пандемии
Назван крайний срок возобновления РПЛ
Учебный год в школах может быть продлен до 8 июня
ВОЗ предупредила об опасности поспешного снятия карантинных мер
Что нужно знать при выборе между бумажной и электронной трудовой книжкой
Какие меры вводит правительство в связи с коронавирусом