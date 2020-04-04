Утвержден порядок оказания помощи гражданам РФ, находящимся за рубежом

Помощь будет оказываться тем, у кого имеются билеты в Россию с 16 марта по 31 мая за период с даты в проездном документе и до фактического возвращения на родину. Остальным помощь окажут на основании постановления правительства от 31 мая 2010 года №370 "Об утверждении Положения о предоставлении помощи в возвращении в Российскую Федерацию гражданам Российской Федерации, оказавшимся на территории иностранного государства без средств к существованию".

Для получения помощи граждане должны заполнить на Едином портале госуслуг специальную форму. Органы власти проверят достоверность фактов и обстоятельства пребывания заявителя в другой стране. После проверки в течение 24 часов специальная комиссия министерства иностранных дел принимает положительное решение или отказывает, если вскрываются недостоверные факты. Граждане узнают о результате по смс и через электронную почту. Таким же образом им будут сообщать о дате и времени прибытия специального рейса для вывоза в Россию.

В день на одного человека предусмотрена материальная помощь в размере 2400 рублей, на ребенка в возрасте до 14 лет - 1600 рублей в сутки. Оказание начинается не позднее чем через 24 часа после принятия положительного решения. Средства будут переводиться на банковский счет, открытый в российском банке.