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04.04.2020 19:23
Рубрика: В мире

В Австрии приостановил работу аэропорт в Зальцбурге

Текст: Александр Саможнев

С субботы приостановил работу аэропорт в туристическом Зальцбурге для предотвращения распространения коронавируса. Взлеты и посадки могут быть осуществлены только по предварительной регистрации. Все 370 сотрудников воздушной гавани переведены на сокращенную рабочую смену, сообщает телеканал ORF.at

Фото: Олег Минеев/ РИА Новости
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По данным местной администрации, управление воздушным движением Austro Control остается в эксплуатации. Также разрешены работы по техническому обслуживанию зальцбургских самолетов. В тоже время в аэропорту закрыты все стойки регистрации, магазины и банки.

"Мы прекращаем работу с 4 апреля. Однако технически возобновление эксплуатации возможно в течение трех часов по запросу авиакомпаний или операторов авиаперевозок", - пояснил ситуацию пресс-секретарь аэропорта Александр Клаус.

Между тем в Австрии зарегистрирован 11 781 подтвержденный случай коронавируса, 186 человек умерли от заболевания, 245 пациентов находится в палатах интенсивной терапии, а 2507 пострадавших выздоровели.

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