В Австрии приостановил работу аэропорт в Зальцбурге

С субботы приостановил работу аэропорт в туристическом Зальцбурге для предотвращения распространения коронавируса. Взлеты и посадки могут быть осуществлены только по предварительной регистрации. Все 370 сотрудников воздушной гавани переведены на сокращенную рабочую смену, сообщает телеканал ORF.at

По данным местной администрации, управление воздушным движением Austro Control остается в эксплуатации. Также разрешены работы по техническому обслуживанию зальцбургских самолетов. В тоже время в аэропорту закрыты все стойки регистрации, магазины и банки.

"Мы прекращаем работу с 4 апреля. Однако технически возобновление эксплуатации возможно в течение трех часов по запросу авиакомпаний или операторов авиаперевозок", - пояснил ситуацию пресс-секретарь аэропорта Александр Клаус.

Между тем в Австрии зарегистрирован 11 781 подтвержденный случай коронавируса, 186 человек умерли от заболевания, 245 пациентов находится в палатах интенсивной терапии, а 2507 пострадавших выздоровели.

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