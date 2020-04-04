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04.04.2020 11:10
Рубрика: Экономика

В Госдуме разъяснили, подорожают ли услуги ЖКХ из-за дезинфекции подъездов

Текст: Татьяна Замахина
В думском Комитете по жилищной политике и ЖКХ рассказали, за чей счет дезинфицируются подъезды в связи с распространением коронавирусной инфекции, и при каком раскладе жилищно-коммунальные услуги могут подорожать.
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости

Первый зампред комитета Сергей Пахомов заверил, что на стоимость услуг ЖКХ это не влияет. По его словам, обработка происходит за счет управляющих компаний (УК). Они "подсократят свои расходы на остальные виды работ", заявил депутат.

"Но надо понимать, что жители гораздо меньше выходят на улицу, и поэтому некоторые расходы уменьшаются. За счет этой экономии управляющие компании могут позволить себе проводить такую работу", - уточнил он.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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В некоторых регионах власти оказывают помощь управдомам в приобретении средств для дезинфекции. Но, как подчеркнул депутат, такой вид работ должен осуществляться исключительно за счет УК.

Он поделился мнением, что дезинфекцию за их счет реально проводить в течение месяца или двух (если понадобится). Если же придется дезинфицировать подъезды дольше этого срока, то в таком случае придется вносить изменений в тарифы за жилищно-коммунальные услуги. Либо же - подключать муниципальные и городские бюджеты.

Экономика ЖКХ Законодательная власть Госдума Распространение коронавируса COVID-19

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