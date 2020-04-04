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04.04.2020 21:49
Рубрика: В мире

В Иране от коронавируса вылечилась 102-летняя женщина

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)

В иранской северо-западной провинции Зенджан успешно прошла лечение от заболевания коронавирусом 102-летняя женщина. Об этом сообщило агентство Mehr со ссылкой на медицинских представителей провинции.

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По его данным, долгожительница поступила в больницу Зенджана неделю назад в тяжелом состоянии. В медучреждении врачи диагностировали у нее заражение COVID-19, и с учетом возраста больной оценили ее шансы на выздоровление как минимальные. Однако женщине благодаря усилиям медиков удалось успешно побороть коронавирусную инфекцию и вернуться здоровой домой.

Фото: ATTA KENARE / AFP
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Напомним, что это не первый случай выздоровления от коронавируса пожилых людей в Иране. Так, в середине марта местные СМИ сообщали о 103-летней старушке из северной провинции Семнан, которая также вылечилась от COVID-19.

По данным минздрава Ирана, в стране с 19 февраля по сегодняшний день выявлено 55 743 случаев заражения коронавирусом, из них 3452 - с летальным исходом. За минувшие сутки зарегистрировано 2 560 новых случаев заражения, при этом от болезни умерли 158 человек.

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