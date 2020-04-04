В Киргизии коронавирусом заразились еще девять человек

В Киргизии коронавирусом заразились девять медиков, наблюдавших или лечивших пациентов с COVID-19. Об этом сообщил замначальника оперативного штаба минздрава республики Касымбек Мамбетов.

По данным Республиканского штаба по борьбе с COVID-19, восемь из девяти заразившихся медиков работали на юге Киргизии, где зафиксировано наибольшее количество случаев коронавируса. Еще один медработник подхватил инфекцию в Бишкеке.

В правительстве Киргизии рассматривают вопрос о компенсации врачам, у которых выявлен COVID-19. Каким она будет, пока не ясно. Вместе с тем, в соседних с Киргизией республиках Центральной Азии - Казахстане и Узбекистане - пострадавшим медикам уже решили выплачивать от 400 тысяч до миллиона рублей в национальных валютах.

На утро 4 апреля в Киргизии в целом зафиксировано 144 случая COVD-19. Большинство из них являются завозными. Инфицированные коронавирусом прибыли из-за границы. 117 из них - проживают в южных регионах республики. Преимущественно в Джалал-Абадской и Ошской областях. В столице Киргизии, в свою очередь, подтверждено 15 случаев COVID-19, а в прилегающей к нему Чуйской области - шесть.

Состояние подавляющего большинства инфицированных оценивается как удовлетворительное. Шестеро - в реанимации. Один из жителей Киргизии, инфицированный коронавирусом скончался. Еще девять человек выздоровели и выписаны из больницы.

Угроза распространения опасной инфекции вынудила власти Киргизии ввести в крупных городах страны и ряде районов режим чрезвычайного положения и комендантский час. Непосредственно столица республики перекрыта блок-постами. Людям запрещено покидать дома за исключением выхода в магазин, аптеку или больницу. В центральной части города продолжается дезинфекция территории. Мэр Бишкека Азиз Суракматов на оперативном совещании заявил о намерении муниципалитета увеличить количество мобильных медбригад, чтобы ускорить кампанию по выявлению случаев коронавируса.