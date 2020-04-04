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04.04.2020 07:26
Рубрика: В мире

В Китае в субботу оплакивают жертв коронавируса

Текст: Максим Макарычев
В субботу в 10 часов по местному времени (05.00 мск) по всему Китаю люди остановились на три минуты, чтобы вспомнить пациентов и медицинских работников, которые погибли во время вспышки коронавируса. На три минуты притормозили автомобили, сделали остановку поезда и корабли. Были включены гудки и сирены в память о более чем трех тысячах жертвах болезни.
Китай оплакивает жерт коронавируса, Пекин, 4 апреля 2020 г. Фото: REUTERS/THOMAS PETER Китай оплакивает жерт коронавируса, Пекин, 4 апреля 2020 г. Фото: REUTERS/THOMAS PETER
Китай оплакивает жерт коронавируса, Пекин, 4 апреля 2020 г. Фото: REUTERS/THOMAS PETER

В Ухане, где в конце декабря был зарегистрирован первый случай заболевания COVID-19 и откуда началась вспышка заболевания, все светофоры в городских районах стали красными на три минуты. Город с населением в 11 миллионов человек пострадал больше всего от пандемии, здесь погибли 2567 человек, что составляет более трех четвертей случаев смерти от коронавируса в Китае.

Фото: REUTERS
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Суббота была объявлена днем траура по всей стране. Приспущены флаги, а все общественные мероприятия и развлечения остановлены. День траура по жертвам пандемии совпал с началом ежегодного Дня подметания могил в Цинмине, когда миллионы китайских семей выражают почтение своим предкам и поминают их.

В этот день китайцы посещают кладбища, приводят в порядок захоронения и делают подношения духам. Они сжигают такие предметы, как амулеты и бумажные записки, иногда довольно длинные, чтобы почтить память погибших и передать деньги и другие товары близким в загробной жизни, сообщает ВВС. Родственники могут зажечь свечу, сжечь деньги, положить на могилу китайское рисовое вино и пиво. В этом году из-за пандемии китайцы все больше воспользовались онлайн-ресурсами. Так, похоронная компания Fu Shou Yuan International еще 12 марта запустила собственный онлайн-сервис по уборке захоронений. Он работает более чем в 30 городах Китая. За первую неделю его веб-сайт посетило около 87 тысяч человек.

Однако на фоне опасений новой вспышки заболевания, правительство страны посоветовало людям держаться подальше друг от друга и соблюдать социальное дистанцирование. Это привело к тому, что некоторые кладбища позволяли гражданам приходить, если они заранее оповестили администрацию об этом, в то время как другие полностью запретили посещения погостов. Некоторые кладбища теперь предлагают родственникам возможность наблюдать в режиме онлайн за тем, как персонал занимается уборкой могилы. Другие присылают фотографии уже убранного захоронения.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Тем временем, по данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, по состоянию на пятницу общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Китае составило 81 639, включая 19 новых инфекций. Все новые случаи заражения - это путешественники, прибывшие из-за границы. Также были выявлены еще 64 новых, так называемых бессимптомных пациента. У них нет явных признаков COVID-19, но они являются носителями коронавируса. В общей сложности 1030 пациентов без симптомов в настоящее время находятся под медицинским наблюдением по всему материковому Китаю, отмечает The Guardian.

В мире Восточная Азия Китай Распространение коронавируса COVID-19

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