В Китае в субботу оплакивают жертв коронавируса

В субботу в 10 часов по местному времени (05.00 мск) по всему Китаю люди остановились на три минуты, чтобы вспомнить пациентов и медицинских работников, которые погибли во время вспышки коронавируса. На три минуты притормозили автомобили, сделали остановку поезда и корабли. Были включены гудки и сирены в память о более чем трех тысячах жертвах болезни.

В Ухане, где в конце декабря был зарегистрирован первый случай заболевания COVID-19 и откуда началась вспышка заболевания, все светофоры в городских районах стали красными на три минуты. Город с населением в 11 миллионов человек пострадал больше всего от пандемии, здесь погибли 2567 человек, что составляет более трех четвертей случаев смерти от коронавируса в Китае.

Суббота была объявлена днем траура по всей стране. Приспущены флаги, а все общественные мероприятия и развлечения остановлены. День траура по жертвам пандемии совпал с началом ежегодного Дня подметания могил в Цинмине, когда миллионы китайских семей выражают почтение своим предкам и поминают их.

В этот день китайцы посещают кладбища, приводят в порядок захоронения и делают подношения духам. Они сжигают такие предметы, как амулеты и бумажные записки, иногда довольно длинные, чтобы почтить память погибших и передать деньги и другие товары близким в загробной жизни, сообщает ВВС. Родственники могут зажечь свечу, сжечь деньги, положить на могилу китайское рисовое вино и пиво. В этом году из-за пандемии китайцы все больше воспользовались онлайн-ресурсами. Так, похоронная компания Fu Shou Yuan International еще 12 марта запустила собственный онлайн-сервис по уборке захоронений. Он работает более чем в 30 городах Китая. За первую неделю его веб-сайт посетило около 87 тысяч человек.

Однако на фоне опасений новой вспышки заболевания, правительство страны посоветовало людям держаться подальше друг от друга и соблюдать социальное дистанцирование. Это привело к тому, что некоторые кладбища позволяли гражданам приходить, если они заранее оповестили администрацию об этом, в то время как другие полностью запретили посещения погостов. Некоторые кладбища теперь предлагают родственникам возможность наблюдать в режиме онлайн за тем, как персонал занимается уборкой могилы. Другие присылают фотографии уже убранного захоронения.

Тем временем, по данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, по состоянию на пятницу общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Китае составило 81 639, включая 19 новых инфекций. Все новые случаи заражения - это путешественники, прибывшие из-за границы. Также были выявлены еще 64 новых, так называемых бессимптомных пациента. У них нет явных признаков COVID-19, но они являются носителями коронавируса. В общей сложности 1030 пациентов без симптомов в настоящее время находятся под медицинским наблюдением по всему материковому Китаю, отмечает The Guardian.