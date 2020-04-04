В Москве от коронавируса выздоровели еще 26 пациентов

В столице выписались из больниц еще 26 пациентов, вылечившихся от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что количество выздоровевших в городе увеличилось до 194 человек. Повторные тесты на вирус показали у всех отрицательный результат, они полностью здоровы.

Напомню, диагноз ставится на основании молекулярно-генетического теста, для которого берется мазок из носа и ротоглотки, а также проводятся другие анализы по назначению врача.