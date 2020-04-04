В Сербии ужесточили комендантский час для борьбы с коронавирусом

В связи с угрозой распространения коронавируса кабинет министров Сербии ввел комендантский час с 13:00 в субботу до 5:00 утра в понедельник, сообщил в специальном обращении к нации президент Александр Вучич.

По его словам, исключение будет сделано только для тех, кому нужно выгуливать собаку. Хозяева могут делать это в радиусе 100 метров от дома с 23 до 1 ночи. Людям старше 65 лет по-прежнему запрещено покидать дома. Ранее комендантский час действовал в будние дни с 17 до 5 утра, а по выходным - с 15 до 5 утра.

Президент Вучич ожидает пика распространения болезни в течение ближайших двух недель. По данным официальных властей, в Сербии зарегистрирован 1171 подтвержденный случай коронавируса, 31 человек умер от болезни.